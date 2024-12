Santa Cruz anuncia jogo-treino contra o ASA-AL na Arena de Pernambuco, sem a presença da torcida

A- A+

Continuando sua preparação para a pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz realizará mais um jogo-treino em dezembro, mês que antecede a fase classificatória do regional. A Cobra Coral enfrentará o ASA-AL nesta quarta-feira (11), às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A atividade será realizada sem a presença da torcida e da imprensa.

A partida servirá como um teste para ajustes táticos e técnicos antes da disputa da pré-Copa do Nordeste. Na fase classificatória, o Santa Cruz enfrentará o Treze no estádio do Arruda, enquanto o ASA-AL disputará com o Sergipe na Arena Batistão. A data e o horário dos jogos ainda não foram definidos.

Derrota em Maceió



No primeiro amistoso da pré-temporada, o Tricolor foi derrotado pelo CSA no último sábado (7), por 1x0, no estádio Rei Pelé.

No dia 15 de dezembro, no Arruda, o Santa Cruz realizará seu terceiro jogo-treino contra o mesmo adversário alagoano. Por fim, no dia 21, o Tricolor receberá o Nacional de Patos, encerrando os testes de pré-temporada. Os horários e a determinação da presença de público serão divulgados em breve.

Veja também

Futebol Ranking da CBF 2025: confira as posições dos clubes pernambucanos