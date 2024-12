A- A+

Início CSA x Santa Cruz: Tricolor inicia jogos de pré-temporada para 2025 Duelo acontece neste sábado (07), a partir das 18h, apenas com torcida do time mandante

O Santa Cruz enfim retorna aos gramados. Quase nove meses após a última partida disputada, o Tricolor do Arruda volta a ter um compromisso, neste sábado (07), às 18h, em amistoso contra o CSA. Esse será o primeiro de quatro confrontos preparatórios que o time fará para temporada de 2025.

Com menos de uma dezena de remanescentes e 17 contratações ao todo, o torcedor tricolor, aos poucos, terá oportunidade de ir conhecendo as caras novas e a montagem do time. Itamar Schülle, treinador do Santa Cruz, definiu como foi esse mês de preparação.

“Estamos começando um projeto, ainda nessa semana chegaram atletas, na passada também. O grupo ainda está se conhecendo, são poucos remanescentes do último campeonato que o Santa Cruz jogou", começou.

“O último jogo foi 16 de março, então vão alguns meses sem atividades e montar um novo elenco, isso a gente tem que ter muita cautela, porque são várias situações que precisamos trabalhar, seja na parte física, depois na técnica, tática, uma coisa vai evoluindo a outra", refletiu.

Douglas Skilo foi uma das últimas contratações do Santa Cruz para 2025 - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Dessa forma, para essa primeira partida, será possível apenas ver breve esboço da equipe. Itamar confidenciou que uma parte do elenco vai ficar no Recife trabalhando parte física, que aqueles que começaram mais cedo a pré-temporada vão para o amistoso e que muitos atletas da base vão utilizados.

“Para esse primeiro amistoso, nós estamos levando alguns jogadores da base, para que eles também tenham oportunidade de mostrar seu trabalho e a gente poder avaliar também se eles podem nos corresponder naquilo que o clube precisa. Cabe a nós darmos essa oportunidade".

Próximos duelos



Na próxima semana, o Tricolor fará mais duas partidas. Uma no meio de semana, contra o ASA, no CT Ninho das Cobras, e outra contra o próprio CSA, no Arruda, fazendo o sonhado reencontro com a sua torcida. Os amistosos serão encerrados diante do Nacional-PB, no dia 21 de dezembro.

Sobre essa reta final de preparação, Itamar assinalou que não terá muitas oportunidades de treinar com elenco, mesmo faltando um mês para o duelo da Pré-Copa do Nordeste, contra o Treze. “Nós estamos bem próximo da estreia na temporada. Temos menos de 30 dias e temos que considerar que temos alguns dias de Natal e o Ano Novo como folga, fora os dias de folga para recuperação, então estamos falando de 20 dias de trabalho, muito pouco tempo, mas é o que nós temos".









