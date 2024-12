A- A+

Polêmica Santa Cruz: Itamar Schülle fica na bronca com sequência de clássicos no Pernambucano Tricolor enfrentará Náutico, Retrô e Sport em uma semana

O Santa Cruz terá uma sequência difícil no Campeonato Pernambucano de 2025. Nesta sexta-feira (06), em coletiva de imprensa, o treinador Itamar Schülle criticou a tabela do Estadual do próximo ano, que obrigará o Tricolor a fazer três clássicos em apenas uma semana - Náutico, Retrô e Sport na sequência.

“Quem fez a tabela não se informou bem, não entende muito o que é o futebol e quem aceitou, também. Respeito quem pensa o contrário. Me diz um campeonato em que um time grande tenha três clássicos seguidos. Como é que se faz um negócio desse com o Santa Cruz?", declarou o treinador.

A sequência começa no dia 25 de janeiro, pela quarta rodada do Pernambucano, no Clássico das Emoções contra o Náutico, nos Aflitos. Três dias depois, no dia 28 de janeiro, a Cobra Coral enfrenta o Retrô no Arruda. Em seguida, o Tricolor enfrentará o Sport no dia 1 de fevereiro, também em casa.

“Em uma semana ter três clássicos, podendo ter entre eles um jogo da Copa do Nordeste. Eu aceito, mas não posso ser a favor, é uma corda no pescoço".

Mesmo descontente com a situação, o treinador reforçou que o clube dará o melhor de si, já que o Estadual será a primeira garantia do clube ter calendário nacional em 2026. "É uma tabela que eu acho que o pessoal não pensou, não refletiu como seria isso. Ficamos tristes com a maneira que é conduzido, mas vamos dar o nosso melhor dentro do nosso limite", refletiu.







