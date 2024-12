A- A+

Torcida Santa Cruz: Justiça confirma torcida única em amistoso contra CSA, no Rei Pelé Partida que acontece neste sábado (07), às 18h, será o primeiro jogo teste do Santa para 2025

O Santa Cruz definitivamente não poderá contar com o apoio do seu torcedor. Nesta sexta-feira (06), a 37ª promotoria de Justiça da Capital (do Torcedor) deferiu a ação civil pública recomendada por meio do Ministério Público de Alagoas, que solicitava torcida única durante o amistoso da Cobra Coral diante do CSA.

Conforme a nota emitida pelo Ministério Público alagoano, o histórico de violência protagonizado pela torcida organizada do Santa Cruz, em Alagoas, foi determinante para a decisão, ainda que a instituição tenha classificado as torcidas como aliadas.

"Foi ressaltado na ação, bem como na decisão, que a torcida Mancha Azul, a maior do CSA, é aliada da torcida pernambucana Inferno Coral e a junção pode desencadear atos de enfrentamento e transformar as ruas da capital alagoana em palco de vandalismo".

Outro ponto que serviu como argumento é 'o cenário de guerra’ as principais torcidas organizadas de Alagoas promovem no Estado. "A ação civil destacou que em 2005 foi pedida a extinção das principais torcidas organizadas de Alagoas. Mas, infelizmente, elas permanecem e promovendo confrontos que já resultaram em espancamentos e mortes".

"O Ministério Público e a Polícia Militar afirmam haver risco iminente de ataques pelas torcidas Garra e Comando Alvirrubro, bem como as demais do Clube de Regatas Brasil (CRB), ressaltando, também, que todas as vezes em que há eventos em Alagoas com a participação da Mancha Azul e da Inferno Coral (Explosão Coral) há episódios de violência".

Confira o pedido de torcida única

O pedido de concessão de liminar do Ministério Público teve como objetivo:

A determinação de que fosse adotado o critério de torcida única, além da proibição das torcidas organizadas do Santa Cruz, em especial a torcida Inferno Coral/Explosão Coral, entrarem para o amistoso do sábado (7) usando camisas, bonés, bandeiras, símbolos, calções, agasalhos, toucas, instrumentos, ou qualquer objeto ou acessório que contenha ou faça menção, ainda que discretamente, às torcidas organizadas do Santa Cruz.

Também que a Justiça determinasse que para a partida houvesse, por precaução e pretensão de manter a ordem, a abertura apenas do setor 2 (cadeiras) e setor 3 (grande arquibancada), mantendo-se os setores 4, 5, 6 e 7 (arquibancadas altas e baixas) fechados ao público. Nesse quesito foi inserido o respeito e a garantia dos direitos básicos dos bons torcedores que vão ao estádio com suas famílias, inclusive crianças, prestigiar o time do coração.

Veja também

BRASILEIRÃO Série A: quem fica e quem cai? Veja probabilidades de rebaixamento na última rodada