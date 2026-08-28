Sex, 28 de Agosto
Salvador | 25ºC
Recife | 26ºC
Fortaleza | 26ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 24ºC
Maceió | 23ºC
Aracaju | 26ºC
Teresina | 27ºC
São Luís | 26ºC
São Paulo | 19ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 21ºC
Porto Alegre | 22ºC
Ouça a Rádio
96.7FM
Assine
Salvador | 25ºC
Recife | 26ºC
Fortaleza | 26ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 24ºC
Maceió | 23ºC
Aracaju | 26ºC
Teresina | 27ºC
São Luís | 26ºC
São Paulo | 19ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 21ºC
Porto Alegre | 22ºC
Leia o Jornal
sexta
28/08/2026
Política
Economia
Brasil
Mundo
Cultura+
Esportes
Blogs & Colunistas
Entrar
Assine
A Folha de Pernambuco
Edições Impressas
Edições Impressas 2026
Edições Impressas 2025
Edições Impressas 2024
Revistas
Publicações Especiais
Política
Blog da Folha
Folha Política
Cláudio Humberto
Um Ponto de Vista do Marco Zero
Economia
Publicidade Legal 2026
Publicidade Legal 2025
Publicidade Legal 2024
Publicidade Legal 2023
Publicidade Legal 2022
Publicidade Legal 2021
Movimento Econômico
Folha Finanças
Concursos e Empregos
Notícias
São João 2026
Pernambuco
Brasil
Mundo
Saúde
Últimas
Opinião
Carnaval 2026
Cultura+
Agenda Cultural
Streaming
Horóscopo
Turismo
BBB 25
Esportes
Claudemir Gomes
Náutico
Santa Cruz
Sport
Sabores
Blogs & Colunistas
Vida Plena
Papo de Primeira
Saúde e Bem Estar
FMOTORS
Pernambuco Econômico
Folha Gastronômica
Folha Pet
Tecnologia e Games
Uma Série de Coisas
Especiais
COP30
Cornelio Brennand
Retrospectiva 2023
Enem 2020
Enem 2021
Folha Imóveis
Clarice Lispector 100 anos
Fórum Nordeste 2019
Fórum Nordeste 2023
Fórum Nordeste 2024
Fórum Nordeste 2025
Marcas Que Eu Gosto 2021
Marcas Que Eu Gosto 2022
Marcas Que Eu Gosto 2023
Marcas Que Eu Gosto 2024
Marcas Que Eu Gosto 2025
Folha Saúde
Bora Pernambucar - Agreste e Sertão
Especial Educação 2022
Especial Paulo Câmara
Guia Recife
Recife Escondidinho
Folha Energia
Folha Educa
Folha Log
Marcas Que Eu Gosto 2026
Rádio Folha
No Ar
Podcasts
Programação
Folha Play
Assine a Folha
Fale Conosco
Política de Privacidade
Expediente
Identifique-se
Cultura+
astrologia
Horóscopo da Sexta: confira o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (28/08)
Cinema
Projeto apoiará 11 longas em estágio inicial de desenvolvimento
STREAMING
Dia Nacional do Psicólogo: confira dez sugestões de filmes para assistir e levar para a terapia
artes
Yayoi Kusama bateu recorde de público com mostra que atraiu mais de 1,7 milhão de pessoas no Brasil
AGENDA CULTURAL
Fim de semana terá Marina Sena, Diogo Nogueira, Eliane Giardini e Marcos Caruso
AGENDA CULTURAL
Agenda de shows em PE 2026: Simone, Diogo Nogueira, Marina Sena, Zé Ramalho e mais
FAMOSOS
Leticia Sabatella mostra reencontro com cão Bertoldo: "Alívio depois do abismo de dor"
SHOW
Ney Matogrosso confirma turnê ''85 Anos de Ousadia'' para 2027 com Pernambuco na lista
NOVELAS
Confira os resumos das novelas da semana (24/08 a 29/08)
27 Ago
2026
20h37min
CINEMA
Festival do Rio terá ''100 Dias'', sobre Amyr Klink, e novo ''Se Eu Fosse Você''
A 28ª edição do evento será realizada de 1º a 11 de outubro
27 Ago
2026
19h43min
astrologia
Horóscopo da Sexta: confira o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (28/08)
A astróloga Marcela Marques comenta a 'vibe' de cada signo no começo do final de semana
27 Ago
2026
18h46min
Cinema
Projeto apoiará 11 longas em estágio inicial de desenvolvimento
Cineastas precisam já ter ao menos um filme para participar
27 Ago
2026
18h45min
MÚSICA
Nos 50 anos de álbum de estreia, Ramones ganham homenagens de fãs célebres
Mesmo com carreira curta, de pouco mais de duas décadas, banda novaiorquina segue como uma das maiores influências do rock mundial
27 Ago
2026
18h30min
FMOTORS
Denza apresenta recarga de 1.500 kW e promete até 400 km em cinco minutos
Flash Charging estreia no Brasil e pode levar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos
27 Ago
2026
18h15min
CARREIRA
Relembre os sucessos de Tim Curry na dublagem, como a animação de ''Star Wars'' e ''Tom e Jerry''
Ator de ''The Rocky Horror Picture Show'' e ''Esqueceram de mim 2'' faleceu aos 80 anos na última terça-feira (25)
27 Ago
2026
17h45min
luto
Samuel Monroe Jr. morre aos 52 anos após contrair doença durante gravações de filme
O ator estava internado desde abril após contrair meningite e pneumonia por MRSA
27 Ago
2026
16h28min
STREAMING
Dia Nacional do Psicólogo: confira dez sugestões de filmes para assistir e levar para a terapia
A lista foi pensada para a data que é comemorada nesta quinta-feira, 27 de agosto
27 Ago
2026
15h01min
artes
Yayoi Kusama bateu recorde de público com mostra que atraiu mais de 1,7 milhão de pessoas no Brasil
Consagrada artista japonesa, que morreu recentemente aos 97 anos em Tóquio era famosa por suas instalações repletas de bolinhas e espelhos
27 Ago
2026
15h00min
AGENDA CULTURAL
Fim de semana terá Marina Sena, Diogo Nogueira, Eliane Giardini e Marcos Caruso
A programação conta ainda com o encerramento da 3ª edição do Festival Pernambuco Meu País em Caruaru, com shows de Alceu Valença, Joelma e Nação Zumbi
27 Ago
2026
14h15min
FESTIVAL
"A Luneta do Tempo", de Alceu Valença, abre mostra de longas em Amaraji, na Zona da Mata Sul
Festival Cinema na Mata exibe produções de Alceu Valença e Kleber Mendonça Filho, além de curtas e sessões infantis, com programação gratuita
27 Ago
2026
13h53min
SHOWS
O DJ e produtor brasileiro Vintage Culture estreia no Classic Hall em novembro
DJ e produtor brasileiro se apresenta pela primeira vez na casa de shows no dia 6 de novembro; informações sobre ingressos ainda serão divulgadas
27 Ago
2026
13h38min
Memória
'My Place in History': Última canção de Dolly Parton está guardada em uma cápsula do tempo
Cápsula só será aberta em 2046, quando a cantora completaria 100 anos
27 Ago
2026
12h03min
Tecnologia e Games
Netflix lança teaser do GTA 6 nesta quinta-feira (27); veja a duração do evento e o horário
A revelação do gameplay será transmitido no YouTube posteriormente
27 Ago
2026
11h40min
FAMOSOS
Ex-genro de Ana Maria Braga quer participar do reality "A Fazenda 18"
Mariana Maffeis, filha da apresentadora, relatou ter vivido uma relação abusiva e afirmou que o ex-marido teria se acomodado com as facilidades proporcionadas por ela e pela situação financeira da família
27 Ago
2026
11h18min
Tragédia
Jornalista Daniela Ungaretti anuncia morte da irmã gêmea às vésperas de aniversário de 50 anos
Irmã de Daniela Ungaretti morreu de forma repentina na madrugada de segunda-feira (24); apresentadora contou que as duas completariam 50 anos em setembro
27 Ago
2026
10h47min
NOVELAS
"Quem Ama Cuida": André se declara e vive primeira noite de amor com Dora; veja o resumo
Após muito desejo reprimido, os dois finalmente se entregam à paixão
27 Ago
2026
10h03min
Internacional
'Ferro extraterrestre': tesouro de ouro roubado em 4 minutos na Espanha foi feito com metal exótico
Conjunto é composto por dezenas de peças valiosas da Idade do Bronze e foi levado de museu espanhol em ação criminosa
de 121
Newsletter