Famoso ator indiano é preso por morte de mulher esmagada em multidão reunida para vê-lo no cinema

Um famoso ator indiano foi preso nesta sexta-feira (13) após a morte de uma mulher em uma debandada de fãs durante a exibição de um de seus filmes, a qual ele compareceu, segundo a polícia e a mídia local.



Enormes multidões se reuniram em um cinema na cidade de Hyderabad, no sul do país, no começo deste mês, para ver o ator Allu Arjun quando chegou para a exibição de "Pushpa 2: The Rule".

O ator de 42 anos foi preso sob suspeita de três crimes, incluindo causar ferimentos intencionalmente com armas ou meios perigosos, disse um policial à AFP.



Sob condição de anonimato, o agente disse que outras sete pessoas já foram presas neste caso.



Segundo apuração da BBC, a polícia explicou que o time de seguranças particulares do ator "começou a empurrar o público, o que agravou ainda mais a situação, considerando que já existia uma grande quantidade de pessoas no cinema".

Ainda de acordo om a BBC, o advogado de Arjun disse que o ator não poderia ser considerado responsável pelo acidente e que o acidente ocorreu em um andar diferente do que ele estava.

O caso ocorreu em 4 de dezembro. A vítima, uma mulher de trinta e poucos anos, compareceu à exibição do filme com o filho, que também ficou gravemente ferido.





A família dela apresentou queixa contra Allu Arjun, os funcionários responsáveis pela sua segurança e também contra a gestão do cinema, informou o meio de comunicação India Today.

Um vídeo na plataforma de mídia social X, compartilhado pela emissora TV9, mostrou o ator segurando uma caneca de café enquanto falava com policiais que chegaram à sua residência para prendê-lo.

Dois dias após o acidente, Allu Arjun disse estar “profundamente chateado”, em manifestação no X.

“Ao mesmo tempo em que respeito a necessidade de tempo para o luto, estou empenhado em fornecer-lhes toda a assistência possível para ajudá-los neste momento difícil”, escreveu ele.

Deeply heartbroken by the tragic incident at Sandhya Theatre. My heartfelt condolences go out to the grieving family during this unimaginably difficult time. I want to assure them they are not alone in this pain and will meet the family personally. While respecting their need for… pic.twitter.com/g3CSQftucz