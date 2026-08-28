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Fortaleza | 26ºC
Natal | 29ºC
João Pessoa | 23ºC
Maceió | 23ºC
Aracaju | 26ºC
Teresina | 26ºC
São Luís | 26ºC
São Paulo | 17ºC
Rio De Janeiro | 24ºC
Brasília | 20ºC
Porto Alegre | 20ºC
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sexta
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Festival da Tilápia leva para o Sertão cursos e aulas-show com chefs pernambucanos
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Shiso, no Rio de Janeiro, oferece ótima curadoria de ingredientes, omakase e à la carte; conheça
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Novo Cais do Imperador das Garças aposta em culinária regional no Centro do Recife
nannai noronha
Nannai Harmonniza terá Thomas Troisgros assinando jantar em Fernando de Noronha; saiba mais
pedro godoy
Maré Cheia - Encontro de Chefs terá Pedro Godoy, Filipe Duarte e Rafael Banemor juntos no Terrra
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Aprenda a fazer uma receita prática de pão de queijo com banana da terra
buenos aires
Elena, no Four Seasons Buenos Aires, recebe Alejandro Chamorro e Pía Salazar, do Equador
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Guia completo dos cortes de carne: 5 dicas para prepará-los sem erro
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Aprenda a fazer uma receita de canelone recheado com berinjela; confira passo a passo
26 Ago
2026
14h38min
GASTRONOMIA
Festival da Tilápia leva para o Sertão cursos e aulas-show com chefs pernambucanos
Festival, em Jatobá, é realizado em parceria da prefeitura da cidade com o Sebrae e Instituto César Santos
26 Ago
2026
14h27min
CARNES
Guia completo dos cortes de carne: 5 dicas para prepará-los sem erro
Churrasqueira ensina como escolher, temperar e preparar carnes para churrasco, panela, assado, forno
24 Ago
2026
15h04min
FESTIVAL
Lotti Cucina promove primeira edição do Festival de Trufas Negras no Recife
Evento reúne chefs italianos e menu especial com receitas à base de trufa negra entre 31 de agosto e 3 de setembro
22 Ago
2026
07h30min
RIO DE JANEIRO
Shiso, no Rio de Janeiro, oferece ótima curadoria de ingredientes, omakase e à la carte; conheça
Restaurante japonês do resort Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, é uma ótima surpresa fora da rota tradicional carioca
22 Ago
2026
07h00min
RESTAURANTE
Novo Cais do Imperador das Garças aposta em culinária regional no Centro do Recife
Às margens do Capibaribe, novo restaurante integra roteiro de lazer de moradores e turistas
20 Ago
2026
19h57min
nannai noronha
Nannai Harmonniza terá Thomas Troisgros assinando jantar em Fernando de Noronha; saiba mais
Chef será recebido por Fernando Pavan, no dia 11 de setembro, para menu exclusivo e harmonização
19 Ago
2026
16h41min
pedro godoy
Maré Cheia - Encontro de Chefs terá Pedro Godoy, Filipe Duarte e Rafael Banemor juntos no Terrra
Jantar de oito etapas acontecerá no dia 3 de setembro, reunindo Pernambuc, Santa Catarina e Alagoas
19 Ago
2026
16h01min
canelone
Aprenda a fazer uma receita de canelone recheado com berinjela; confira passo a passo
O prato fica pronto em apenas uma hora e é sugestão para o dia a dia ou refeição especial
18 Ago
2026
19h00min
buenos aires
Elena, no Four Seasons Buenos Aires, recebe Alejandro Chamorro e Pía Salazar, do Equador
Juan Gaffuri e Nicolás Díaz Rosáenz serão anfitriões da experiência gastronômica, no dia 28 de agosto
18 Ago
2026
18h03min
Saúde
Doce de leite como pré-treino? Nutricionista explica benefícios do produto
Especialista explica que alimento é "uma grande fonte de energia para a atividade física"
17 Ago
2026
15h57min
luis pato
Pobre Juan Recife promove almoço com a vinícola Luis Pato; saiba mais
A experiência "Fire & Wine Tables" oferecerá os rótulos incônicos do produtor da Bairrada
17 Ago
2026
15h57min
RECEITA
Aprenda a fazer uma receita prática de pão de queijo com banana da terra
Lanche queridinho do brasileiro, o pão de queijo pode ganhar versão marcante com toque de fruta
16 Ago
2026
17h29min
Sabores da Itália
Rede Toscana realiza 4ª edição do festival Lá Vie en Pasta no Recife
Proposta reúne, em um mesmo festival, diferentes conceitos e experiências gastronônicas da rede
15 Ago
2026
08h00min
Gastronomia
Restaurante Mazu consolida nova fase com Márcio Fushimi à frente da operação
No Poço da Panela, estabelecimento trabalha receitas autorais, maturação de peixes e serviço de omakase
14 Ago
2026
16h55min
ABERTURA
Recife inaugura novo restaurante no Cais do Imperador com área gratuita à população
A reabertura marca reencontro do público com o lugar, resgatando área de convivência às margens do Rio Capibaribe
14 Ago
2026
12h48min
GASTRONOMIA
Oma Pâtisserie Bistrô prepara almoço dedicado aos 13 anos da casa neste domingo (16)
Comandado pela chef Héllida Kelsch, o restaurante fica localizado no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife
14 Ago
2026
10h20min
MERCADO NO PARQUE
Parque Gourmet do Shopping Recife recebe a primeira edição do Mercado no Parque
Com curadoria pela Feira Na Foz Andante, a iniciativa reúne nove expositores que levam ao público vinhos, anitiguidades, arte e produções artesanais
13 Ago
2026
18h19min
Asiático
Miss Kōh, no Recife, investe no serviço de omakase; confira os detalhes
Com 14 etapas, omakase conduzido pelo chef David Fonseca reúne ingredientes nobres em serviço mensal
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