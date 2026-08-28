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Leia o Jornalsexta28/08/2026
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Sabores

Festival da Tilápia leva para o Sertão cursos e aulas-show com chefs pernambucanos
GASTRONOMIA

Festival da Tilápia leva para o Sertão cursos e aulas-show com chefs pernambucanos

Shiso, no Rio de Janeiro, oferece ótima curadoria de ingredientes, omakase e à la carte; conheça
RIO DE JANEIRO

Shiso, no Rio de Janeiro, oferece ótima curadoria de ingredientes, omakase e à la carte; conheça

Novo Cais do Imperador das Garças aposta em culinária regional no Centro do Recife
RESTAURANTE

Novo Cais do Imperador das Garças aposta em culinária regional no Centro do Recife

Nannai Harmonniza terá Thomas Troisgros assinando jantar em Fernando de Noronha; saiba mais
nannai noronha

Nannai Harmonniza terá Thomas Troisgros assinando jantar em Fernando de Noronha; saiba mais

Maré Cheia - Encontro de Chefs terá Pedro Godoy, Filipe Duarte e Rafael Banemor juntos no Terrra
pedro godoy

Maré Cheia - Encontro de Chefs terá Pedro Godoy, Filipe Duarte e Rafael Banemor juntos no Terrra

Aprenda a fazer uma receita prática de pão de queijo com banana da terra
RECEITA

Aprenda a fazer uma receita prática de pão de queijo com banana da terra

Elena, no Four Seasons Buenos Aires, recebe Alejandro Chamorro e Pía Salazar, do Equador
buenos aires

Elena, no Four Seasons Buenos Aires, recebe Alejandro Chamorro e Pía Salazar, do Equador

Guia completo dos cortes de carne: 5 dicas para prepará-los sem erro
CARNES

Guia completo dos cortes de carne: 5 dicas para prepará-los sem erro

Aprenda a fazer uma receita de canelone recheado com berinjela; confira passo a passo
canelone

Aprenda a fazer uma receita de canelone recheado com berinjela; confira passo a passo

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