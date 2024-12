A- A+

Vegetariano: Natal sem carne? Aprenda receita de bolinhos de shimeji e shitake para as ceias Além de cogumelos, petisco ainda leva muçarela de búfala e farinha panko

Que cogumelos são ingredientes extremamente saborosos e versáteis, além de nutritivo, já se sabe. Mas nas ceias natalinas ainda não são tão populares. Sendo vegetariano ou não, que tal preparar um petisco ótimo para servir antes da refeição principal, ou mesmo nas 'confras' com os amigos em casa?

Quem ensina a receita de bolinho de shitake e shimeji é Tatiana Parise, dona do Buffet Villa Kids Galpão (@buffetvillakidsgalpao), localizado no ABC Paulista, que destaca: “Essa receita traz harmonia de texturas e sabores”.

Que tal testar em casa? Confira o passo a passo e bom apetite!

RECEITA

Bolinho vegetariano de shitake e shimeji

Ingredientes

1Kg de shimeji (500g do preto e 500gr do branco)

1Kg de shitake

Meia cebola

3 dentes de alho

4 colheres de óleo

Sal a gosto

2 copos de farinha de trigo

500 gramas de muçarela de búfala

Para fritar

2 ovos

1 copo de farinha de trigo

3 copos de farinha panko

1 panela com aproximadamente ½ litro de óleo quente

Modo de preparo

Corteo shimeji em pedaços pequenos e reservar

Leve à panela o óleo, a cebola e o alho picados e deixar dourar em fogo baixo

Junte o shimeji picado e mexa tudo para incorporar

Acrescente o sal e em seguida a farinha de trigo aos poucos

Mexa até incorporar os ingredientes, por aproximadamente 3 minutos

Retire a panela do fogo e despeje o conteúdo em uma travessa e deixar esfriar

Abra parte da massa do tamanho da palma de uma mão e coloque no meio da massa aberta, um cubinho de muçarela

Feche em forma de bolinho arredondado

Após terminar todos bolinhos, passe na farinha de trigo, no ovo mexido e por último na farinha panco

Frite os bolinhos de 5 em 5 em panela de óleo quente até ficarem dourados e crocantes

Os bolinhos podem ser servidos como entrada ou até como petisco

