CAFÉ Exposição "O Café Que Nos Une" reúne pinturas com café de diversos países Obras podem ser vistas no Museu da Cidade do Recife a partir deste sábado (7)

Além de ser uma das bebidas mais populares do mundo, o café também pode inspirar a arte. É o que mostra a exposição “O Café Que Nos Une”, que chega ao Museu da Cidade do Recife neste sábado (7), a partir das 10h.

A mostra reúne obras de pintura com café assinadas por artistas de diversas partes do mundo. O artista plástico pernambucano Abraão Figueiredo é o idealizador da mostra.

Participam da exposição pintores brasileiros e também de Portugal, Estados Unidos, México, Noruega, Ucrânia, Singapura, Filipinas, Malásia, Alemanha, França, Ilhas Maldivas, Indonésia, Suíça, Equador, Iraque e Quirguistão.

Ao todo, são 28 artistas com obras presentes na mostra, que fica em cartaz até o dia 2 de fevereiro. No museu, as pinturas ficarão expostas junto a vitrines com artefatos históricos e móveis relacionados ao café.

Durante a abertura, o público poderá degustar cafés especiais. Ao longo do período de permanência da exposição, serão realizadas palestras sobre cafés especiais e sobre um método pernambucano de filtragem de café, o método KOAR.

Serviço:

Exposição “O Café Que Nos Une”

Quando: abertura neste sábado (7), às 10h; em cartaz até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas - Praça das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José)

Entrada gratuita



