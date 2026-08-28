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27 Ago
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Presidente sírio nomeia líder curdo como seu assessor
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27 Ago
2026
21h45min
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USGS: Desprendimento de geleira no Nepal provocou evento sísmico de magnitude 5,2
O serviço observou que um colapso glacial ocorre quando uma parte de uma geleira se desprende e os detritos descem a encosta rapidamente
27 Ago
2026
21h39min
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Rezai diz que Irã prepara lista de condições sobre Ormuz e exportaram 80 mi barris
Na visão de Rezai, a imposição de pressões econômicas pelos EUA após a guerra indica que os adversários perderam a fé em suas forças militares
27 Ago
2026
20h37min
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Avião derrapa no Santos Dumont e voos são cancelados
15 voos foram desviados para o Galeão e 53 foram cancelados
27 Ago
2026
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Neoenergia realiza desligamentos programados para manutenção da rede em bairros do Recife
Intervenções estão previstas para esta sexta-feira (28) em áreas específicas da capital
27 Ago
2026
20h07min
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Suíça pretende criar batalhão de drones até 2028
O governo suíço informou que detectou um aumento no número de voos de drones sobre a infraestrutura militar. O primeiro sistema de defesa antidrone do país já foi implantado
27 Ago
2026
19h17min
Guerra
Irã exige que EUA tomem medidas práticas para reabrir Ormuz, em reunião diplomática com Catar
O estreitamento das relações entre Teerã e Doha ocorre na mesma semana em que Washington ameaçou eliminar do sistema internacional do dólar países que não cortem laços com o Irã
27 Ago
2026
19h13min
Mundo
Corais mostram que El Niño se intensifica à medida que planeta aquece
Espera-se que o fenômeno atinja seu pico no fim do ano
27 Ago
2026
19h13min
Segurança
Duas avenidas do Recife registram queda em sinistros com vítimas
Avenida José Rufino apresentou redução de 67%, enquanto Capitão Temudo teve diminuição de 50% após receberem equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade
27 Ago
2026
19h00min
Internacional
Paquistão e Kuwait firmam acordo de defesa e cooperação militar conjunta
A parceria ocorre em meio ao ambiente de elevadas tensões no Oriente Médio
27 Ago
2026
18h01min
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Participantes do Mais Motoristas têm até 3/9 para enviar documentos
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27 Ago
2026
17h44min
Geopolítica
Trump assinou decreto que muda nome do Lago Ontário para Lago América
Medida acontece em meio à guerra comercial com o Canadá
27 Ago
2026
17h41min
Diplomacia
Rússia e Irã discutem situação do Oriente Médio e facilitação da aprovação bilateral de vistos
A aproximação pública ocorre poucos dias após os Estados Unidos exigirem que países cortem relações com Teerã, sob risco de punições severas
27 Ago
2026
17h40min
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Ramal Jaboatão do Metrô do Recife é suspenso após falha elétrica em trem
Problema aconteceu por volta das 13h15 e ainda não há previsão para a retomada da operação
27 Ago
2026
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Em procedimento inédito, médico no Chile opera à distância paciente com câncer de próstata em Goiás
Operação foi realizada com robô comandado remotamente e exigiu estrutura de conexão de alta precisão
27 Ago
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CTTU realiza mudança de circulação no bairro de Casa Amarela
O objetivo é reduzir os conflitos de acesso à Avenida Norte e à Avenida Professor José dos Anjos
27 Ago
2026
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Novas integrações temporais ampliam conexões de ônibus em Paulista a partir deste sábado (29)
Mudança deve beneficiar cerca de 23 mil passageiros, com possibilidade de integração por até duas horas usando o Cartão VEM
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