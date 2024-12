Petrolina é primeira cidade da Carreata de Luz, dos Correios; confira quais são as outras

A- A+

Petrolina, no Sertão de Pernambuco, recebe, este sábado (14), a Carreata de Luz, dos Correios. Veiculos iluminados da estatal irão percorrer ruas da cidade a partir das 18h.



A cidade é a primeira do Estado que terá a carreata, que passará ainda por Caruaru, no Agreste; Jaboatão dos Gurarapes e Olinda, na Região Metropolitana, além do Recife.



Segundo os Correios, a iniciativa é "uma forma de agradecer à sociedade por, ao longo de mais de três décadas, tornar realidade os sonhos de milhares de crianças que escrevem para o Papai Noel dos Correios.

Na carreata, circulam seis veículos iluminados, quatro motos, e mais dois veículos sem iluminação, além de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dois veículos do Corpo de Bombeiros.



Ao som do jingle natalino da campanha dos Correios, o trajeto é acompanhado pelo Papai Noel dos Correios e o Carteirito.



Confira abaixo as datas e os percursos previstos em cada município pernambucano por onde a Carreata de Luz vai passar:



Petrolina

14/12 (sábado)

Concentração: 17h no CDD Petrolina (Avenida das Nações, 116)

Saída: 18h do CDD Petrolina

Pontos de Parada: Bodódromo, Praça Velha do José e Maria e Praça da Juventude Rota: Avenida das Nações - Avenida Cardoso de Sá - Avenida da Integração - Avenida Monsenhor A Sampaio - Avenida da Polônia - Avenida São Francisco - Rua Bernardino de A. Coelho (José e Maria) - Rua José Hermano Gomes - Avenida da Redenção - Rua Sargento José Narciso de Amorim - Avenida 7 de Setembro (Viaduto) - Avenida dos

Tropeiros - Avenida 13 João de Deus - BR 407 - Avenida Clementino Coelho - Avenida da Integração - Avenida Nilo Coelho - Avenida Guararapes - Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio - Avenida Tancredo Neves - Avenida Centenário - Avenida Darci Ribeiro - Avenida Josemar Batista - Avenida Souza Filho - Rua Coronel Amorim - Rua Pacífico da Luz - Praça Dom Malan



Caruaru

16/12 (segunda-feira)

Concentração: 17h no CDD Caruaru (Rua Padre Manoel da Nóbrega - São Francisco)

Saída:18h do CDD Caruaru

Pontos de Parada: Avenida Rui Barbosa - Via Parque (Próximo ao antigo supermercado Cestão), Pátio do Forró, Shopping Difusora e Campus 1 ASCES Rota: Rua Padre Manoel da Nóbrega - Avenida Leão Dourado - Avenida Campina Grande - Avenida Rui Barbosa - Rua Silva Jardim - Rua Manoel Surubim - Rua da

Aurora - Rua Rodolfo Garcia - Travessa das Flores - Rua Godofredo de Medeiros - Rua Marques de Barbacena - Avenida Barão de Caruaru - Avenida Esdras de Farias - Avenida Carneiro Vilela - Rua Manoel Capitão - Avenida João Salvador - Rua Ana Pegot - Rua Manoel Caixeiro - Rua do Riachão - Travessa Jornalista Aníbal Fernandes - Avenida Frei Caneca - Avenida Agamenon Magalhães - Avenida Francisca Lira - Avenida Portugal - Rua Rotary Clube de Caruaru - Avenida Arthur Antônio da Silva - Praça Unique



Recife e Jaboatão dos Guararapes

17/12 (terça-feira)

Concentração: 18h na Agência Central do Recife (Avenida Guararapes, 250 - Santo

Antônio)

Saída: 19h da Agência Central do Recife

Pontos de Parada: Marco Zero, Parque da Cidade de Jaboatão dos Guararapes e

Avenida Boa Viagem (Praça de Boa Viagem e Segundo Jardim)

Rota: Avenida Guararapes - Ponte Duarte Coelho - Rua da Aurora - Cais da Alfândega - Marco Zero - Avenida Militar - Cais do Apolo - Ponte Buarque de Macedo - Praça da República - Rua do Imperador Pedro II - Avenida Nossa Sra. do Carmo - Avenida Martins de Barros - Cais de Santa Rita - Avenida Eng. José Estelita - Ponte Gov. Paulo Guerra - Avenida Herculano Bandeira - Avenida Eng. Domingos Ferreira - Rua Barão de Souza Leão - Rua Borrazópolis - Viaduto Gov. Miguel Arraes de Alencar - Praça Min. Salgado Filho - Avenida Mal. Mascarenhas de Morais - Estrada da Batalha - Avenida Barreto de Menezes - Avenida Ayrton Senna da Silva - Avenida Bernardo Vieira de Melo - Avenida Zequinha Barreto - Avenida Boa Viagem - Avenida Antônio de Goes - Ponte Paulo Guerra - Rua Dom Paulo II - Rua Prefeito Jorge Martins - Praça da

Bandeira- Avenida Eng. Abdias de Carvalho - Avenida General San Martin



Recife e Olinda

18/12 (quarta-feira)

Concentração: 18h na Agência Central do Recife (Avenida Guararapes, 250 - Santo

Antônio)

Saída: 19h da Agência Central do Recife

Pontos de Parada: Praça do Derby, Parque da Jaqueira, Parque da Tamarineira, Praça da Macaxeira, Nascedouro, Praça do Jacaré, Praça 12 de Março e Shopping Patteo

Rota: Avenida Guararapes - Rua do Sol - Rua da Aurora - Rua João Lira - Rua do Hospício - Avenida Conde da Boa Vista - Praça do Derby - Rua Severiano Pinheiro - Rua Arlindo Gouveia - Avenida Beira Rio - Rua Visconde de Albuquerque - Rua José Bonifácio - Rua João Tude de Melo - Avenida Parnamirim - Avenida Rui Barbosa - Rua Amélia - Avenida Conselheiro Rosa e Silva - Estrada do Arraial - Avenida 17 de Agosto

- Rua de Apipucos - Rua Cel. João Batista do Rêgo Barros - Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - Avenida Prof. José Anjos - Avenida Presidente Kennedy - Avenida Olinda Dom Helder Câmara - Rua do Farol - Avenida Ministro Marcos Freire - Avenida Getúlio Vargas - Avenida Min. Marcos Freire - Rua Prof. Marculino Botelho - Avenida Carlos de Lima Cavalcante - Avenida Chico Science - Avenida Pan Nordestina -

Avenida Agamenon Magalhães - Avenida Eng. Abdias de Carvalho - Avenida General San Martin.

