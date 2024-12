A- A+

CEIA DE FIM DE ANO Encomendas para o fim de ano no Recife e RMR: saiba onde pedir os pratos para ter a ceia em casa Empresas gastrôs oferecem menus sob encomenda para quem busca praticidade nesta época do ano; confira as opções

Falta de tempo é uma queixa que dura 365 dias do ano. Uma soma que envereda pelo Natal e estimula decisões práticas.



Nesta época, ligar para uma empresa que aceita encomendar os pratos para as ceias de fim de ano, é sinônimo de alívio pelas horas livres da cozinha.



Com o relógio a favor, sobra espaço para organizar a mesa e celebrar com um cardápio especial para todos os gostos….e bolsos!

Sobremesa

O Café com Dengo, no Rosarinho, montou um cardápio cheio de delícias.



O queridinho da cafeteria, o bolo Colorê, agora sai na versão de massa de panetone mesclada com bolo e recheio de brigadeiro (R$ 35/250g) e (R$ 95/1kg).

Ceia do Café com Dengo | Crédito: Tatiana Valença/Divulgação Ceia do Café com Dengo | Crédito: Tatiana Valença/Divulgação

Ainda tem pavê de rabanada (R$ 170/1,8kg), panetone de queijo do reino com goiabada (R$ 30/250) e até minisanduíches com carne de porco (R$ 70/16 unidades).



Pedidos até 20/12. Retiradas na loja.

Instagram: @cafecomdengo. Fone: (81) 98451.5217.





Clássicos

Kika Costa preparou um menu de clássicos natalinos. Na lista, salpicão (R$ 130/1kg), salada de bacalhau com grão-de-bico e crispys de cebola (R$ 180/1kg) e salada de castanhas com cuscusz marroquino e frutas secas (R$ 110).



Também vende quiches, como a de bacalhau (R$ 200) e a de camarão (R$ 180). Pedidos até 21/12.



Tem opção de entrega com valor a negociar.

Instagram: @kikacostacozinha. Fone: (81) 99387.7936.

Nordeste

O chef Heleno Júnior sugere opções como bolo de queijo do reino com abacaxi (R$ 105/1,2kg), torta de queijo coalho com geleia de nego bom (R$ 138/1kg) e bolo de limão com doce de leite (R$ 140/1kg).



A lista segue com bolo de noiva, com decoração natalina (R$ 130/1kg), e patê de queijo do reino (R$ 34/250g). Pedidos até 20/12 e 27/12.



Taxa de entrega de acordo com a localização.

Instagram: @confeitariadeorigem. Fone: (81)99256.7603.

Padaria

Na Parla Deli, o público encontra itens tradicionais, como peru e chester, além da variedade de salgados e doces - com destaque para a torta dos deuses; chocolate com morango; brigadeiro; e bem casado.



A padaria ainda oferece opção de torta salgada de frango ou de camarão, além de tábuas de frios e pão de metro.



Outra pedida são as cestas. Há opções entre R$ 290 e R$ 580. Pedidos até 22.12 e 29.12.



Retirada nas unidades da Zona Sul e Zona Norte do Recife.

Instagram: @parla_deli. Fone: 98106.9277 (Zona Sul).

Artesanal

A Pacha Mama, conhecida pela produção de pães de fermentação natural, lançou cardápio com itens artesanais. Os panetone tradicional tem massa fofinha e leva frutas cristalizadas e uvas-passas selecionadas (R$ 80/500g); já o de goiabada com chocolate branco leva os mesmos ingredientes do tradicional, mas inclui o docinho da fruta com o chocolate branco (R$ 90/500g).



Entre as tortas: cheesecake e goiabada (R$140), chocolate belga (R$ 140), e banoffee (R$ 140).



Pedidos até 22/12. Há opção de retirada na loja do Espinheiro e delivery.

Instagram: @pachamamapadariaartesanal. Fone: (81) 3071.9934.

Tradição

O Chica Pitanga, em Boa Viagem, reuniu itens tradicionais para o cardápio de encomendas.



Tem salada de bacalhau com batatas ou grão-de-bico (R$ 270/kg); carpaccio de pera com nozes e funcho (R$ 203/kg) e salpicão de frango tradicional (R$ 150/kg).



De principal, peru fatiado acompanhado por damasco, passas e frutas brancas (R$ 252/kg) e camarão aos quatro queijos (R$ 330/kg).



Nas sobremesas, além de bolos, tortas e naked brownie, panetones de chocolate (R$ 56), frutas cristalizadas (R$ 56) e pistache (R$ 115). Pedidos até 22.12 e 29.12.



Retiradas no local ou opção de entrega.

Instagram: @chicapitangarecife. Fone: 99125.7788.



Praticidade é a palavra chave

Exclusivos

A Yve Andrade Doceria, em Candeias, oferece itens de produção artesanal.

Tem salpicão rústico com batatas, cenoura, maçãs laminadas, uva-passa, frango e maionese (R$90/2,5kg); arroz com quinoa, amêndoas laminadas e damascos (R$ 60/1kg); chester preparado na manteiga de ervas (R$ 230/2,2kg); empadão de frango com azeitona e passas (R$ 99,99/1,9kg); torta de pernil suíno, com a carne desfiada com Shoyu e laranja (138/1,9kg); entre outros itens para acompanhamentos e sobremesas.



Pedidos com o máximo de antecedência. Há opção de entrega.



Instagram: @yveandradedoceria. Fone: 98985.9984.

Torta Charlote, da Yve Andrade Doceria | Crédito: Victor Muzzi/Divulgação

Completo

O chef Rapha Vasconcelos pensou na ceia completa, que pode ser encomendada no restaurante Moendo na Laje, Bairro do Recife.



Isso inclui entradas como croqueta de queijo do reino (R$ 90/12 unidades); ensopadinho de siri (R$ 140/1kg); e polvo glaceado com batatinhas (R$ 180/unidade).



Como acompanhamentos, salpicão de camarão (R$ 170/kg) e farofa de pão de alho (R$ 60/500g). Dentre os principais, os destaques são o tender fatiado com chutney de manga (R$ 160/kg) e cubos de filé mignon ao molho prima donna (R$ 230/kg).



Os produtos são refrigerados e enviados em embalagens à vácuo. Há opção de entrega. Pedidos com o máximo de antecedência.

Instagram: @moendonalaje. Fone: (81) 9729.7844.

Português

O DNA português do Cantinho do Tony fez a marca montar um cardápio com boas opções de pescados. Destaque para o bacalhau gadus morhua ao forno, com repolho, cenoura, alho-poró e natas (R$ 22,50/100g).



A lista ainda inclui bolinho de bacalhau (R$ 18,90/100g) e tortas como a de camarão (R$ 14,90/100g).



Pedidos de Natal até 23/12 e Réveillon até 30/12.



Retiradas no restaurante, em Boa Viagem.

Instagram:@cantinhodotony. Fone: (81) 99974.6639.

Menu

O restaurante Pobre Juan, no RioMar, preparou uma sugestões especial para as celebrações de final de ano.



Disponível até 31 deste mês, o Cordero Patagónico, uma paleta de cordeiro ao forno, finalizada na parrilla e servida com molho malbec, acompanhada de cuscuz marroquino e salada de batata.



O prato, que serve até três pessoas, é assinado pelo chef executivo da rede, Geraldo Ribeiro.

Instagram: @restaurantepobrejuan. Fone: (81) 3327-0862.

Docinho

Os itens doces se destacam nas encomendas do Borsoi. Para presentear tem saquinho (decorado) com cookies (R$ 40), além de pote de granola da casa (R$ 60).



Segue com bolo de maçã com canela e nuts (R$ 110/1,5kg) e guirlanda de brownie com brigadeiro de chocolate ou pistache (R$ 210/1,2kg). Pedidos até 23/12 e 29/12.



Retiradas na unidade de Boa Viagem e RioMar.

Instagram: @borsoicafe. Fone: (81) 99488.1908.

Praticidade

Para celebrar a data, a Casa D, na Praça de Casa Forte, montou menu de itens práticos. Tem kit com canolli salgados, para petiscar, composto por 10 tubos de massa crocante recheados com ricota, tomate seco e manjericão (R$ 98).



Também massas artesanais forneáveis, como conchiglione de ricota e espinafre (R$ 9,8/100g), além de molhos naturais resfriados ou congelados, como o de tomate e pesto. Entre as proteínas, o destaque é o filé mignon assado (medalhão - R$ 23/100g).



Pedidos com antecedência. Retiradas na loja.

Instagram: @casad.pe. Fone: (81) 98486.1684

