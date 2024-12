A- A+

NATAL 2024 Restaurante Pobre Juan oferece sugestões para celebrações de final de ano Localizado no RioMar Shopping, casa está com menu especial voltado para as festividades da época

Paleta de cordeiro ao forno finalizada na parrilla ou sugestões personalizadas com entrada, prato principal, sobremesa e bebidas?

As opções estão no menu especial do restaurante Pobre Juan - casa localizada no RioMar Shopping e que está com pratos voltados às celebrações de final de ano.

Crédito: Divulgação

Disponíveis entre os dias 15 e 31 de dezembro, as opções trazem o Cordero Patagónico, que consiste em uma paleta de cordeiro ao forno, finalizada na parrilla e servida com molho Malbec. No acompanhamento, couscous marroquino e ensalata de batata.





O prato serve até três pessoas e é assinado pelo chef executivo da rede, Geraldo Ribeiro.



Personalizados

Quem quiser pode optar por pratos personalizados para eventos, com entrada, prato principal, sobremesa e pacote de bebidas não alcoolicas.

Os valores variam de R$ 216 a R$ 274. Há também opções de menus para coquetéis e café da manhã - os valores devem ser consultados.

Serviço

Restaurante Pobre Juan

Av. República do Líbano, 251, Pina (RioMar Shopping - 1º Piso)

Informações: (81) 3327-0862



