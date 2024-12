A- A+

ILHA Mavi: novo restaurante abre as portas em Fernando de Noronha Cardápio é assinado pela chef Taci Teti, misturando sabores locais com a culinária mediterrânea

O restaurante Mavi chega à ilha de Fernando de Noronha, com inauguração marcada para esta quinta-feira (5). Com menu assinado pela chef Taci Teti, a casa fica situada no famoso Mirante da Ponta do Air France.

A proposta do cardápio é misturar sabores locais com a culinária mediterrânea. Entre os destaques, estão os petiscos kafta de cordeiro e frutos do mar sob molho à putanesca.

Como prato principal, salada de couscous marroquino ao molho curry ou filé mignon em crosta de pistache acompanhado de risoto de limão. Entre as sobremesas, tiramissu de limão siciliano e uma baklava elaborada com folhas de filo intercaladas com mel e pistache.

Com uma decoração inspirada na arquitetura mediterrânea e nas casas gregas, o Mavi é localizado em um lugar histórico. Em 1927, o mirante foi a base escolhida pela companhia Aéropostale para dar suporte aos primeiros aviões que transportavam correspondências para o Brasil.

O restaurante é fruto de um investimento de R$ 3 milhões feito pelos sócios José Walter Cavalcanti, Renato Cavalcanti, Victor Cavalcanti e Thiago Figlioulo. Os três primeiros, aliás, também são proprietários do Restaurante Ruffo, do Seu Tito Boteco e do Seu Tito Praia.



Serviço:

Restaurante Mavi

Onde: Avenida Joaquim Ferreira Gomes Vila do Porto, Fernando de Noronha

Instagram: @mavinoronha.oficial

Reservas: (81) 98929-4718

