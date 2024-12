A- A+

Doceria pernambucana abre nova unidade no Recife; confira Thorpe's Brigaderia apresenta nova loja, em espaço colaborativo no Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife

A Thorpe's Brigaderia abriu nova unidade no Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife. A operação funciona dentro de uma loja colaborativa chamada Espaço 46, localizada no Piso L2 do mall.

A inauguração marca o trabalho de expansão da marca, que, este ano, comemora dez anos de atividades, sob o comando dos empresários Fabiana Thorpe e Athaide Júnior.

O menu segue o padrão da doceria, reunindo uma lista bem variada das produções da marca. Entre os itens, tortas, como a torta africana, carro-chefe da casa. Aqui, uma novidade: a sua versão no pote.

Também brownies, cupcakes, chocolates e alguns salgados que caem bem com um café.

Serviço:

Shopping RioMar

Endereço: Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife-PE

Instagram: aqui

