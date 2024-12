A- A+

São Paulo Restaurante de jurado do MasterChef cria sobremesa inspirada em obra da "banana mais cara do mundo" Arte polêmica foi vendida por cerca de R$ 35 milhões, e serviu de inspiração para adaptação do chef Diego Lozano

A obra de arte "banana mais cara do mundo" conquistou os holofotes após ser leiloada por US$ 6,2 milhões — cerca de R$ 35 milhões — na casa de leilões Sotheby's. Criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, a obra conceitual apresenta a fruta colada com fita em uma parede. Inspirado pela polêmica, o chef Diego Lozano, jurado do MasterChef, recriou a famosa banana como uma sobremesa em seu restaurante, em São Paulo.

A obra original, adquirida pelo empresário Justin Sun, investidor de criptomoedas e primeiro-ministro da micronação de Liberlândia, deu origem ao doce no restaurante Levena, no bairro de Pinheiros. A sobremesa, chamada 'Isso não é uma banana', foi adaptada e traz uma cobertura inspirada na arte milionária. O doce é composto de mousse de coco, geleia de maracujá, biscuit de amêndoas e crocante de coco.

"Quando vi o preço da banana, pensei: 'Por que não brincar com isso?'. A arte está aí para provocar, e a gastronomia também pode fazer o mesmo", afirmou o chef. "Decidi trazer a sobremesa para o público. Não é só um doce, é uma experiência. Já vendemos 157 unidades em um fim de semana! O público quer mais do que sabor, quer uma história para contar", destacou Lozano.

A sobremesa já fazia parte do cardápio do restaurante, mas com a popularidade da obra italiana, o chef decidiu dar um toque a mais, em referência à arte.

"Essa sobremesa já fazia parte do nosso cardápio, mas com a repercussão da ‘banana mais cara do mundo’, decidimos dar um toque especial. A conexão entre arte e gastronomia está fazendo um sucesso tremendo! A ‘Isso não é uma banana’ já era uma das favoritas no nosso cardápio, mas agora, depois da obra ser leiloada, ela está fazendo ainda mais sucesso. As pessoas adoram a história por trás dela", contou Lozano.

