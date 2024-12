A- A+

Sushitone Panetone de sushi? Restaurante japonês lança montagem curiosa para o Natal Marca pernambucana Portal do Temaki lança sushitone com três opções de sabores

Um dos produtos mais tradicionais do Natal ganhou uma roupagem curiosa para esta época do ano. A marca pernambucana Portal do Temaki lançou o sushitone, oferecendo um grande sushi empanado no formato de panetone.

A ideia partiu das empresárias Alice Lins e Cibele Rodrigues, atentas na vontade de sair do comum. O resultado foi um produto de quase 1kg, em três opções de sabor.

A produção une os típicos ingredientes orientais, como arroz, salmão, camarão e kani. Na lista estão Salmão (R$ 69,90), Skin (R$ 59,90) e um mix de salmão, camarão e kani (R$ 69,90).

O cliente pode escolher entre comer o sushitone em alguma das lojas do Portal, em San Martin, Paulista ou Maranguape ou pedir pelo delivery da marca.

Serviço:

Site: www.portaldotemaki.com

Instagram: @portaldotemaki

Veja também

OPINIÃO Doceria pernambucana abre nova unidade no Recife; confira