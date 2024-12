A- A+

FERNANDO DE NORONHA Noronha: chef Dário Costa promove 3º Benedita Convida com chefs amigos; confira o line gastrô Dário faz festim com Rubens Catarina, Caio Soter, Kaywa Hilton e Claudia Krauspenhar

Há dois anos, o chef Dário Costa desembarcava em Fernando de Noronha não mais apenas para surfar ou pescar. Junto ao casal Marcelo Carvalho e Ana Beatriz Goulart, o cozinheiro natural de Santos, litoral paulista, abriu o Benedita Cozinha Afetiva na ilha mais desejada do Brasil - que é, atualmente, o melhor restaurante de lá.

O Benedita é focado em peixes e frutos do mar de modo geral, que são a especialidade de Dário - vide suas casas principais em Santos, o Madê e o Paru - onde explora todas as possibilidades de pescados, crustáceos e moluscos.

Sunset

No próximo dia 10 de dezembro, o cozinheiro dá sequência às comemorações de aniversário da casa, com a 3ª edição do Benedita Convida, recebendo um time de chefs amigos para assinar o menu de um sunset exclusivíssimo na Casa Conceição, de frente para a Praia da Conceição e sob as bênçãos do icônico Morro do Pico.

Dário vai dividir a cozinha com Rubens Catarina (SP), Caio Soter (MG), Kaywa Hilton Melik (BA) e Claudia Krauspenhar (PR) que, juntos, vão servir um menu com 10 pratos em sistema open food. E, no que depender desse time, não vai faltar comida boa - e brasilidades.

Drinques preparados pelos bartenders do Benedita, vinhos da Wine Concept e cerveja Corona darão conta da sede dos felizardos que forem conferir o evento.

Os chefs Caio Soter e Rubens Catarina também cozinham em Fernando de Noronha, no dia 10 de dezembro. Crédito: Divulgação

O menu

do festim

Imagine Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Paraná em um só prato. O último sunset de 2024 pilotado por Dário Costa vai ter gostinho de diversidade e criações conjuntas, a começar pelas entradas a seguir: rosbife de copa lombo, salsa verde, picles de abacaxi picante e castanha de pequi, sanduíche de siri branco, salsa de manga verde e gel de limão, taco de mandioca, pubada, peixe frito, béarnaise de dendê e coentro, e brioche com mexilhão e geleia de pimenta.

O banquete à beira da praia vai seguir com o feat gastronômico de Caio Soter, do Pacato, em Belo Horizonte, junto a Claudia Krauspenhar, do restaurante paranaense K.sa., que assinam o arroz de mar e terra como opção de prato principal.

À frente do restaurante Boia, em Salvador, Kaywa Hilton, nascido em Minas e criado na Bahia, ganhou maior popularidade em 2020, quando participou do programa global Mestre do Sabor.

No Benedita Convida, Kaywa coloca as duas influências (mineira e baiana) em prática, com a barriga de porco na manteiga de carabineiro e batata baroa.

Enquanto Dário Costa fica responsável pelo peixe da ilha na folha de bananeira e frutos do mar feitos na brasa.

Fica a cargo do chef Rubens Catarina a finalização do menu do Benedita Convida com cocada cremosa com toque de limão e manjericão.



Catarina é apresentador do podcast Antiácido, entrevistando personalidades da área da gastronomia e fora dela. Fez carreira no D.O.M, onde trabalhou por 10 anos e se tornou chef-executivo do grupo. Hoje dá aulas na Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia, em São Paulo.

Em 2025

tem mais

Com sequência aguardada para 2025, os festins de Dário no arquipélago já contaram com a presença de chefs como Janaína Torres - nomeada a Melhor Chef da América Latina no ano passado e Melhor Chef Feminina do mundo pelo prestigiado The World’s 50 Best Restaurants em 2024; Hervé Witmeur, do La Cozinha, em Barra Grande (PI), e o Éllo, em Jericoacoara; e Thiago Castanho, sócio do bar Sororoca, em São Paulo.

SERVIÇO

3ª edição do Benedita Convida

Quando: 10/12, a partir das 16h30

Onde: Casa Conceição - Praia da Conceição, Fernando de Noronha - PE

Valor: R$ 680 (turistas) e R$ 580 (moradores) - open food e open bar

Vendas antecipadas: (81) 99232-6820

Instagram: @benedita.noronha



