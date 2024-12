A- A+

HAMBÚRGUER Senac Recife oferece curso Hambúrguer Gourmet: Origem e Evolução; saiba como se inscrever Curso será do dia 9 a 17 de dezembro, na unidade central do Senac, em Santo Amaro

O hambúrguer é um dos lanches mais consumidos em todo o mundo, campeão de pedidos em deliveries no Brasil, e exerce um verdadeiro fascínio nos consumidores de fast food.

Pensando em quem em vontade de aprender a fazer seu próprio sanduba em casa, o Senac Recife oferece uma boa oportunidade de curso livre para os cozinehiros amadores.

De 9 a 17 de dezembro, na unidade da avenida Visconde de Suassuna, região Central da Capital pernambucana, a instituição vai realizar o curso Hambúrguer Gourmet: Origem e Evolução. Os encontros serão de segunda a sexta, das 18h às 21h, na unidade Recife. As inscrições já estão abertas.

Programa

O curso tem como objetivo ensinar os participantes a elaborar hambúrgueres com blends de carnes, opções de recheios, pães artesanais, acompanhamentos e molhos variados.

A proposta é valorizar produtos frescos, além de estimular os alunos a desenvolverem suas próprias receitas, alinhadas às demandas do mercado atual. Além da prática culinária, os alunos aprenderão sobre as origens e a evolução do sanduíche.

SERVIÇO

Curso de Hambúrguer Gourmet: Origem e Evolução

Quando: de 09 a 17/12

Aulas de segunda a sexta, das 18h às 21h

Onde: Senac Recife - Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Investimento: 6x de R$ 42,50 no cartão de crédito

Inscrições: www.pe.senac.br/cursos-2



