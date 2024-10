Fernando de Noronha é eleita a ilha mais bonita das Américas Central e do Sul em 2024

Leitores da revista Condé Nast Traveller elegeram Fernando de Noronha, em Pernambuco, como a ilha mais bonita das Américas Central e do Sul em 2024.

Nas avaliações dos viajantes, Noronha conseguiu a nota 95,24, em uma pontuação que vai de 0 a 100, superando o destino de Ambergris Caye, em Belize, que obteve 86,43 pontos.

O arquipélago pernambucano também superou a pontuação da ilha que ficou em primeiro lugar na Europa, a portuguesa Madeira, com 90,31.

“Ficamos muito felizes em ter mais esse reconhecimento para a ilha de Fernando de Noronha como um dos destinos mais belos do mundo, que não é novidade para ninguém. Obtivemos uma votação bem expressiva, mais de meio milhão de votos, que desbanca alguns lugares famosos. E o intuito é esse, mostrar que Noronha é um destino já consolidado, com infraestrutura turística de qualidade e referência no mundo”, disse o superintendente de Turismo da ilha, Thiago Correia.