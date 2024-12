Natal e Ano-Novo alteram horários de shoppings em Pernambuco; confira

A- A+

No período de festas de Natal e Ano-Novo, shoppings de Pernambuco estendem seus horários de funcionamento para atender aos clientes.

O objetivo é ofertar tempo extra para quem pretende finalizar suas compras de fim de ano, um dos períodos mais movimentados para o comércio.

As operações especiais dos malls começam já nas semanas que antecedem a celebração do Natal.

Confira os horários

Shoppings

RioMar Shopping - Pina, Recife

18 a 23 de dezembro: 9h às 23h

24 de dezembro: 9h às 18h

25 de dezembro: lojas e quiosques fechados, com abertura facultativa para operações de lazer e alimentação das 12h às 21h

31 de dezembro: 9h às 18h



Shopping Tacaruna - Santo Amaro, Recife

18 a 23 de dezembro: 9h às 23h

24 de dezembro: 9h às 18h

25 de dezembro: lojas fechadas, com alimentação e lazer facultativos das 12h às 21h e cinema a partir das 13h

31 de dezembro: 9h às 18h

1º de janeiro: lojas fechadas, com alimentação e lazer facultativos das 12h às 21h e cinema a partir das 13h



Plaza Shopping - Casa Forte, Recife

18 a 23 de dezembro: 9h às 23h

24 de dezembro: 9h às 18h

25 de dezembro: shopping fechado. horário facultativo das 12h às 21h para alimentação e lazer

31 de dezembro: 9h às 18h

1º de janeiro: shopping fechado. horário facultativo das 12h às 21h para alimentação e lazer



Shopping Patteo - Olinda

15 de dezembro: 9h às 21h

16 e 17 de dezembro: 9h às 22h

18 a 21 de dezembro: 9h às 23h

22 de dezembro: 9h às 21h

23 de dezembro: 9h às 23h

24 de dezembro: 9h às 18h

25 de dezembro: Lojas fechadas. Operações de alimentação e lazer podem funcionar no horário facultativo das 12h às 21h.

31 de dezembro: 9h às 18h

1º de janeiro: Lojas fechadas. Operações de alimentação e lazer podem funcionar no horário facultativo das 12h às 21h



Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes

18 a 23 de dezembro: 9h às 23h

24 de dezembro: 9h às 19h

25 de dezembro: Lojas fechadas. Operações de alimentação e lazer podem funcionar no horário facultativo das 12h às 21h.

31 de dezembro: 9h às 18h

1º de janeiro: Lojas fechadas. Operações de alimentação e lazer podem funcionar no horário facultativo das 12h às 21h.

Paulista North Way Shopping - Paulista

16 a 21 de dezembro: 9h às 23h

22 de dezembro: 9h às 22h

23 de dezembro: 9h às 23h

24 de dezembro: 9h às 18h

25 de dezembro: lojas fechadas e praça de alimentação com abertura facultativa das 12h às 21h

31 de dezembro: 9h às 18h

1º de janeiro: lojas fechadas e praça de alimentação com abertura facultativa das 12h às 21h



Camará Shopping - Camaragibe

18 a 21 de dezembro: 10h às 23h

22 de dezembro: 10h às 21h

23 de dezembro: 10h às 23h

24 de dezembro: 10h às 18h

25 de dezembro: lojas fechadas. alimentação e lazer facultativo

31 de dezembro: 10h às 18h

1º de janeiro: lojas fechadas. alimentação e lazer facultativo



Shopping Difusora - Caruaru

18 a 21 de dezembro: 10h às 23h

22 de dezembro: 11h às 22h

23 de dezembro: 10h às 23h

24 de dezembro: 10h às 19h

25 de dezembro: lojas e quiosques fechados e alimentação e lazer das 11h às 20h

31 de dezembro: 10h às 19h

1º de janeiro: fechado



Caruaru Shopping - Caruaru

Até 22 de dezembro

Segunda a sábado: 10h às 23h

Domingo: 11h às 22h

Veja também

MERCADO Ouro fecha dia em queda pressionado por Treasuries, mas tem avaço modesto na semana