Você tem alergia por conta da árvore de Natal? Veja como minimizar os efeitos

A temporada de festas pode ser um momento cheio de alegria, júbilo e — às vezes — coceira nos olhos, pele irritada, congestão e chiado. Esse conjunto de sintomas, às vezes chamado de "síndrome da árvore de Natal", normalmente não decorre de uma alergia à árvore de Natal em si.

Mas às vezes por conta de certas coisas que pegam caronas na árvore, como mofo ou poeira, podem causar uma reação alérgica, dizem os especialistas. E se você for sensível à fragrância ou seiva da árvore, isso também pode irritar sua pele ou vias aéreas. Felizmente, existem maneiras de minimizar o risco de que sua árvore de Natal transforme você em um Tio Patinhas espirrando e fungando.

Quais são os possíveis gatilhos?

Normalmente, quando as pessoas são alérgicas a árvores, elas são alérgicas ao seu pólen — a substância pulverulenta que as plantas produzem durante a reprodução. Mas o pólen perene tem menos probabilidade de induzir uma reação alérgica do que o pólen de outras árvores, e as árvores geralmente não produzem pólen nessa época do ano, então é improvável que uma pessoa seja realmente alérgica à sua árvore de Natal, de acordo com Joshua Davidson, alergista e imunologista em Redondo Beach, Califórnia.

Dito isso, você ainda pode ter reações alérgicas ou semelhantes a alergias ao passar tempo com seus pinheiros, abetos e abetos favoritos. Aqui estão algumas causas potenciais.

Certos tipos de mofo podem crescer em uma árvore de Natal. E se você é alérgico a esse mofo, trazer uma árvore para sua casa pode causar sintomas de alergia. Em um estudo de 2023 , pesquisadores analisaram os resultados de testes de alergia administrados a mais de 1,6 milhão de pessoas nos Estados Unidos entre 2014 e 2019. Eles descobriram que quase 17% delas apresentaram alergia à Alternaria alternata, um tipo comum de mofo que pode crescer em árvores de Natal.

Infelizmente, o mofo é tão pequeno que você não consegue vê-lo a olho nu, explica Sanjiv Sur, um alergista e imunologista do Baylor College of Medicine em Houston. Mas se sua árvore de Natal estava crescendo em condições chuvosas ou úmidas antes de ser cortada, é mais provável que o mofo esteja presente.

"O mofo também pode crescer mais facilmente se a árvore for armazenada ou transportada em um espaço úmido e sem ventilação, ou se for mantida próxima a outras árvores e o mofo for transferido entre ela" afirma Sur.

Fragrância. Embora muitas pessoas amem o cheiro das árvores de Natal, seu aroma — que vem de produtos químicos chamados terpenos — também pode causar problemas. Na verdade, disse o Dr. Davidson, qualquer coisa com uma fragrância forte pode ser irritante. "Não é realmente uma alergia, mas é apenas irritante para as vias aéreas", disse ele, e pode causar espirros, congestão, coceira nos olhos e, às vezes, chiado e aperto no peito.

Seiva. Tocar na sua árvore de Natal — e especialmente na seiva ou resina, uma substância espessa que as árvores liberam após ferimentos — pode irritar sua pele também, resultando em coceira ou erupção cutânea, segundo Sur.

"Se as agulhas da árvore o cutucarem, isso também pode causar irritação ou erupção cutânea" acrescentou Davidson.

Poeira e outros detritos. Se sua árvore for cultivada em uma área empoeirada, ou transportada por uma (como uma estrada de terra ou canteiro de obras), ela pode trazer poeira para sua casa, indica Sur. Se você tem uma árvore de Natal artificial, você também pode não estar livre.

As pessoas geralmente não são alérgicas a árvores de Natal falsas, mas como as árvores são frequentemente armazenadas durante grande parte do ano em sótãos ou espaços de armazenamento sujos, elas podem facilmente acumular ácaros e mofo, esclarece Dra. Linda Cox, uma alergista em Fort Lauderdale, Flórida.

"Isso acontece com muitos dos meus pacientes" ela disse. Depois de chegarem com ataques de asma ruins, eles frequentemente dizem que foram desencadeados depois que subiram em seus sótãos e desempacotaram sua árvore.

Como você pode controlar os sintomas?

Se você estiver apresentando sintomas respiratórios perto de sua árvore, purificadores de ar contendo filtros HEPA podem ajudar a remover mofo, como indica Cox. Você também pode tentar matar qualquer mofo que possa estar à espreita em sua árvore. O mofo precisa de condições úmidas — pelo menos 55% de umidade relativa (uma medida de quanto vapor de água está no ar em relação à sua temperatura) — para crescer.

Se você estiver com sintomas de alergia e seu ar estiver abafado, tente usar um desumidificador. Você também pode comprar um higrômetro, que mede a umidade relativa. Davidson também orienta que é possível tomar descongestionantes para aliviar seus sintomas.

Caso você desenvolva irritação na pele após tocar na árvore, tente criar “uma barreira” entre sua pele e a árvore usando mangas compridas e luvas na próxima vez que precisar tocá-la. Ao montar uma árvore de Natal artificial potencialmente empoeirada ou mofada, considere usar uma máscara, como uma N95, que pode filtrar a poeira enquanto você a move ou monta, sugere Cox.

E por último, lembre-se de que qualquer sofrimento que você experimentar será de curta duração — assim como a temporada de férias.

"São apenas algumas semanas. Em janeiro, tudo deve desaparecer" ressalta Sur.

