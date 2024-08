A- A+

Alergia Jovem de 13 anos com alergia grave a laticínios morre após tomar chocolate quente, no Reino Unido Mãe da vítima havia pedido uma bebida feita com leite de soja, em uma loja da rede Costa Coffee

Hannah Jacobs, uma menina britânica de 13 anos, morreu após tomar um chocolate quente, supostamente feito com leite de vaca, em um estabelecimento na região leste de Londres.

A jovem era diagnosticada com uma alergia grave a laticínios, e havia pedido uma bebida feita com leite de soja, em uma loja da rede Costa Coffee.

Hannah, moradora de Barking, em Londres, morreu após uma suspeita de reação anafilática à bebida. À imprensa local, a mãe da jovem afirma que ela pediu um chocolate quente com leite de soja, para ela e para a filha, antes de irem ao dentista.

Hannah tinha alergias graves a laticínios, ovos, peixes e trigo, que foram diagnosticadas durante a infância. De acordo com o escritório de advocacia Leigh Day, a mãe de Hannah informou ao barista sobre a alergia de sua filha a laticínios.

Quando Hannah tomou um gole da bebida na sala de espera do consultório odontológico, ela imediatamente disse à mãe que a bebida não tinha sido feita com leite de soja.

As duas correram até uma farmácia próxima para pedir ajuda, onde a equipe deu a Hannah uma EpiPen, um tratamento de emergência desenvolvido para combater uma reação alérgica com risco de vida.

Apesar do medicamento, Hannah precisou ser atendida por uma ambulância e levada ao hospital. O quadro da jovem foi piorando, as tentativas de ressuscitação não tiveram sucesso, e às 13h, ela foi declarada morta.

O caso aconteceu em 8 de fevereiro do ano passado, mas o inquérito será realizado no Tribunal do Legista de East London nesta segunda-feira. A previsão é que o julgamento dure uma semana, para analisar a causa da morte de Hannah, por meio do depoimento de 11 testemunhas e especialistas.

Choque anafilático

As alergias podem provocar uma variedade de sintomas, mas o mais sério é uma inflamação perigosa das vias aéreas chamada anafilaxia.

Isso pode dificultar ou até mesmo impossibilitar a respiração e pode fazer com que o corpo entre em uma emergência cardíaca, como uma parada cardíaca, devido à falta de oxigênio.

Crianças com alergias são consideradas especialmente vulneráveis a reações graves, pois, devido ao seu tamanho corporal menor, pequenas quantidades de alérgenos provocam reações maiores.

As alergias também são frequentemente descobertas na infância, o que significa que os pais podem não ter uma injeção de emergência à mão caso ocorra uma reação alérgica.

