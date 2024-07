A- A+

Recife Menina de 8 anos é internada em estado grave no HR após comer chocolate possivelmente envenenado Chocolate teria sido oferecido por um casal desconhecido em Surubim, no Agreste

Uma menina de 8 anos está internada em estado grave no Hospital da Restauração, na área central do Recife, após comer um chocolate supostamente envenenado.



O alimento teria sido oferecido por um casal desconhecido, que estava em um carro, na última terça-feira (23), na cidade de Surubim, no Agreste de Pernambuco, segundo relatou a avó da criança, em entrevista ao g1.

"Ela disse pra mim assim: Oh vovó, eu tô com medo! Quando eu estava vindo da casa de Nice, um carro preto me abordou e perguntou assim ‘Ei menina, por essa estrada aqui, vai para pista que vai para Caruaru?’ Ela, inocente, disse que saia", relatou a avó Maria de Lourdes, de 50 anos.

Após o questionamento, por volta do meio-dia, os ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, teriam dado um chocolate e água para a menina, que os ingeriu.

Os primeiros sintomas de mal-estar começaram a surgir ainda na tarde da terça-feira. Segundo a avô, a criança ficou agitada, teve quadro de vômitos e passou a fazer muito cocô.

A menina foi levada para um hospital de Surubim, onde foi realizada uma lavagem e constatada que sua saturação estava baixa.

Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar na cidade de Limoeiro, no Agreste, e transferida, em seguida, para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde se encontra atualmente.

Segundo o HR, o estado de saúde da menina é grave. A unidade também informou que o quadro hospitalar da paciente não será mais atualizado para a imprensa a pedido dos familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que a Delegacia da 115ª Circunscrição de Limoeiro registrou a ocorrência que envolve "uma criança de 8 anos que teria sido vítima de envenenamento em Surubim".

As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos, segundo informou a corporação.

