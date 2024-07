A- A+

CRIME Recém-nascida de 5 dias é morta com veneno para rato no Recife; pai é preso em flagrante Caso aconteceu em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana

Uma recém-nascida com apenas cinco dias de vida morreu após ser envenenada com chumbinho, como é conhecido popularmente o veneno para matar ratos. O pai dela, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (24), em uma residência na avenida Marechal Juarez Távora, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A recém-nascida chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife, mas não resistiu.



"A substância foi encontrada através da equipe médica da UPA, que constatou no organismo da criança os resíduos [de chumbinho] no leite da mamadeira", informou o delegado Sérgio Ricardo.



O delegado também relatou que o veneno foi encontrado na lixeira de uma pia, que estava ao lado da mamadeira da criança. Uma fralda com resíduos da substância também foi encontrada e coletada pela polícia.



Sérgio Ricardo disse, ainda, que o pai deu o alimento envenenado a bebê no momento em que a mãe da criança tomava banho.



"Na gestação, ele teria pedido a mãe da criança que ela praticasse o aborto. A criança não seria desejada. Somente um dia antes do parto foi que ele se aproximou [da mulher] e acompanhou o parto", disse o delegado.

A ocorrência foi registrada pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado.

As investigações da Polícia Civil de Pernambuco seguem em andamento.

