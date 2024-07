A- A+

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Cocaína no estômago: homem e mulher expelem cápsulas e serão levados à audiência de custódia Dupla tentava levar droga para a Inglaterra, mas foi presa no Aeroporto do Recife

A cearense de 32 anos e o paraense de 21 que tentavam levar cocaína no estômago para a Inglaterra, mas terminaram presos no Aeroporto do Recife, já expeliram a maioria das cápsulas.

Segundo a Polícia Federal (PF), até a madrugada desta quinta-feira (25), a mulher havia expelido todas as 114 cápsulas que havia ingerido. O homem expulsou do organismo 99 das 100 cápsulas, restando apenas uma para ser retirada do estômago.

A mulher recebeu alta do hospital onde estava e foi encaminhada à carceragem da PF. O homem permanecia internado. Uma nova atualização sobre o procedimento dele deve ser feita às 8h.

Os dois passarão por audiência de custódia, na manhã desta quinta-feira. A sessão deve começar às 10h.

O homem e a mulher foram flagrados com a cocaína no estômago no Aeroporto do Recife, na última segunda-feira (22). Eles chegaram a Lisboa, em Portugal, mas foram barrados pela imigração local e tiveram que voltar ao Brasil.

O destino da droga era a Inglaterra e eles receberiam R$ 15 mil pelo transporte — conhecido popularmente como “mula”.

Na sala da PF no Aeroporto do Recife, ambos foram questionados sobre a droga e chegaram a dizer que estavam indo à Europa passar a lua de mel, apesar de não terem nenhum vínculo amoroso.

Segundo a Polícia Federal, as 214 cápsulas que estavam nos estômagos dos dois totalizavam cerca de 2,6 quilos de cocaína.

O ato de ingerir a droga pode ser mortal caso alguma cápsula estoure no organismo.

Eles não revelaram à PF nem quem lhes entregou a droga e nem quem receberia a cocaína na Inglaterra.

O crime de tráfico internacional de drogas pode levar à pena de cinco a 20 anos de reclusão.

