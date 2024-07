A- A+

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Homem e mulher são presos no Aeroporto do Recife com cápsulas de cocaína no estômago Segundo a Polícia Federal, a dupla levava mais de 200 cápsulas. Eles seguem internados para expelir a droga

Um homem e uma mulher foram presos, na última segunda-feira (22), no Aeroporto do Recife, com centenas de cápsulas de cocaína no estômago. O flagrante foi feito durante fiscalização da Polícia Federal (PF), que divulgou o caso nesta quarta-feira (24).

A mulher, de 32 anos, mora em Fortaleza, no Ceará, e o homem, de 21, em Paragominas, no Pará. Eles chegaram a Lisboa, mas foram impedidos de entrar em Portugal pela imigração do aeroporto e tiveram que voltar ao Recife.

Em entrevista prévia na sala da Polícia Federal no aeroporto, eles começaram a se contradizer nas respostas, segundo a corporação.

"Disseram que eram casados e estavam indo passar lua de mel na Europa, mas não tinham nenhum vínculo amoroso", disse a PF.

Ainda segundo a polícia, os dois demonstraram "bastante nervosismo, inquietação e impaciência" e acabaram confessando o transporte de cápsulas de cocaína no estômago.

O homem tinha 100 cápsulas e a mulher, 114. A droga, segundo disseram em conversa informal com os policiais federais, seria levada para a Inglaterra.

Os dois receberiam R$ 15 mil pelo transporte da cocaína. Eles, no entanto, não deram mais detalhes sobre quem repassou a droga e quem a receberia no continente europeu.

A PF explicou ainda que cada cápsula tinha cerca de 12g, o que totaliza 2,6 quilos de cocaína transportados no organismo dos dois presos.

"O risco de se levar cápsulas de cocaína no estômago é muito grande, caso uma cápsula se rompa pode levar imediatamente a uma overdose resultando na morte da pessoa", acrescentou a Polícia Federal.

Dupla foi levada a hospital para expelir droga

Após a abordagem policial, o paraense e a cearense receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados a um hospital público para o processo de expulsão das cápsulas de cocaína.

"Ambos ainda continuam no hospital público e já foram expelidas 120 cápsulas, faltando ainda 94 cápsulas serem retiradas. Assim que receberem alta médica serão conduzidos para a sede da Polícia Federal, a fim de prestarem depoimentos e em seguida passarão por audiência de custódia", explicou a PF.

Com os dois, além da droga, foram apreendidos dois celulares, 60 libras esterlinas (cerca de R$ 430), 400 euros (cerca de R$ 2,4 mil) e R$ 195.

A dupla foi autuada por tráfico internacional de drogas. Caso sejam confirmadas as prisões preventivas, eles irão ser encaminhados para os sistemas prisionais de seus estados.

Se foram liberados, responderão ao processo e ficarão à disposição da Justiça Federal. A pena pode variar entre cinco e 20 anos de reclusão.

