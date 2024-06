A- A+

Recife Aeroporto do Recife: mulher com cocaína na mala é autuada por tráfico internacional de drogas Passageira, natural de Manaus, tentava embarcar do Aeroporto do Recife para Guarulhos

Uma mulher de 20 anos foi presa no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul do Recife, com mais de 3 kg de cocaína.



Segundo a Polícia Federal (PF), a prisão aconteceu por volta das 9h dessa quinta-feira (27).



A passageira, natural de Manaus, cujo nome não foi informado, tentava embarcar do Recife para Guarulhos, em São Paulo.



Os agentes federais identificaram seis invólucros na mala dela. Após exame narcoteste, foi constatado que a substância era cocaína, com peso bruto de 3,1 kg.



Durante interrogatório, a presa afirmou que pegou a droga na cidade de Letícia, na Colômbia, que faz fronteira com o Amazonas.

A mulher disse que sabia que estava transportando entorpecente, só não tinha ciência do tipo da droga. Informou também que, quando entregasse o material em São Paulo, receberia R$ 2 mil.



A passageira foi autuada por tráfico internacional de drogas e, caso seja condenada, poderá cumprir penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão. Além da droga, um celular também foi apreendido.



Segundo a PF, ela, que não tinha antecedentes criminais, passou por audiência de custódia e responderá ao processo em liberdade, ficando à disposição da Justiça Federal.

