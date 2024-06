Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: Recife recebe evento em celebração a data

A- A+

O Recife recebe, nesta sexta-feira (28), uma homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A rua da Aurora, localizada em uma área central da cidade, será decorada com mais de 60 bandeiras da diversidade, transformando a cidade em uma festa de orgulho.

Com o tema “Cidade para todes – Políticas públicas para corpos LGBTQIAPN+ seguros”, a decoração abre as portas para uma programação educacional que debaterá diversidade, novas tecnologias e políticas públicas para pessoas de todas as bandeiras nos dias 6 e 7 de julho.

O evento reunirá 40 participantes em um debate o orgulho neste mês de junho. Gratuito e aberto ao público, o evento acontece das 8h às 17h na Unidade Senac, na rua do Apolo, 235, no Bairro do Recife.

A intervenção no mês do orgulho, por meio do HackAtrack, faz parte da Campanha da Diversidade idealizada pela agência Ganda Labcriativo, em parceria com o Porto Digital, o Porto M.I.N.A.S (Mulheres em Inovação, Negócios e Artes), o Armazém da Criatividade e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (SECTI).





