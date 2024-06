A- A+

Mega-Sena Bolão no Recife acerta quina da Mega-Sena com prêmio de R$ 184 mil Uma aposta simples - em Itapemirim, no Sertão de Pernambuco - também foi ganhadora, com prêmio de R$ 46 mil

Duas apostas acertaram cinco números do concurso 2.742 da Mega-Sena em Pernambuco nesta quinta-feira (27). Uma delas, um bolão, leva para casa o prêmio de R$ 184.452,73. A segunda, uma aposta simples, recebe R$ 46.113,19.

A aposta ganhadora do bolão foi feita no Recife, na Loteria Ilha da Sorte, localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Já a aposta simples foi feita em Itapetim, no Sertão de Pernambuco, por meio de canais eletrônicos.

Foram 100 apostas ganhadoras da quina. O bolão, por ser uma aposta de 9 números, supera em 3 vezes o número da aposta simples.

Para cada número acima do da aposta simples, mais um valor do prêmio é acrescentado. Por isso, a premiação do bolão foi 4 vezes o valor da aposta simples.

O prêmio principal, para quem acertar seis números, acumulou para R$ 110 milhões.

