A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso de uma bebê de 1 ano e 4 meses que teria sido agredida pelo próprio padrasto. O caso teria acontecido em Santo Amaro, no Centro do Recife.



A criança foi hospitalizada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central da cidade, nessa quinta-feira (1º).

Por meio de nota, a PCPE informou que "instaurou inquérito policial e iniciou as diligências para apurar a ocorrência de lesão corporal" e que "maiores informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos".

Segundo a corporação, os envolvidos no caso prestaram depoimento e as investigações estão em andamento.

A reportagem procurou informações, também junto à Polícia Civil de Pernambuco, sobre a mãe ou o pai da criança, mas ainda não obteve retorno.

O que diz o Hospital da Restauração?

A Assessoria de Comunicação do HR afirmou que não repassará informações à imprensa, por se tratar de um caso com vítima vulnerável.



Veja também

VENEZUELA Brasil não seguirá EUA na Venezuela; diplomatas veem risco de Maduro radicalizar à la Ortega