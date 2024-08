Conde Só Brega tem alta da UTI e segue em recuperação no hospital

A- A+

Internado desde a madrugada desta terça-feira (6), após ter passado mal antes de um show que faria na Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), o cantor pernambucano Conde Só Brega recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto de um hospital particular do Recife.



Diagnosticado com broncopneumonia, o artista está reagindo positivamente ao tratamento, de acordo com comunicado oficial de sua assessoria de imprensa.









Sem previsão de alta, Conde segue em recuperação e os shows marcados para os próximos dias - entre eles no Frege, no Bairro do Recife, e no Bailinho Tropical, no Armazém 14, ambos neste fim de semana 9 e 10 de agosto - foram cancelados.

"Já saí da UTI, tô numa boa"

No Instagram, o próprio Conde tranquilizou os fãs e reforçou que segue se recuperando. Além disso, ele agradeceu as mensagens que têm recebido e as orações feitas em prol do seu estado de saúde.





Veja também

Star Wars Estrela de "Star Wars", Daisy Ridley revela doença autoimune: "Situação anormal"