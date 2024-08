Conde Só Brega está internado e cancela agenda de shows dos próximos dias

A- A+

Após ter passado mal instantes antes de se apresentar na Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada desta terça-feira (6), o cantor Conde Só Brega, 70, segue internado em um hospital particular e de acordo com comunicado de sua assessoria, está se recuperando.



Na ocasião em que se preparava no camarim para subir ao palco da festa - tradicionalmente conhecida como "Festa de Agosto" - e com a banda a postos para iniciar o show, o cantor teve um mal-estar e de pronto foi atendido pelo Samu.









Ainda de acordo com a assessoria, ele segue em tratamento hospitalar, mas não foi informada a causa do mal-estar.



SHOWS ADIADOS

Além do show em São Lourenço, que foi cancelado, Conde Só Brega tinha apresentações marcadas em outros locais, a exemplo do Frege, no Bairro do Recife, na sexta-feira (9) e no Bailinho Tropical, no sábado (10), no Armazém 14.

Todos os shows foram adiados e quando estiver plenamente recuperado, a promessa é de que o cantor retorne aos palcos.

