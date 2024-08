A- A+

O cantor Conde Só Brega teve um "mal-estar repentino" minutos antes de começar seu show na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo comunicado publicado no perfil do artista no Instagram, Conde estava no camarim do evento quando passou mal.

"Nossa banda já estava montada no palco, para realizar a apresentação, quando o nosso Conde se sentiu mal", diz trecho da nota.

A apresentação de Conde Só Brega estava prevista para começar à 0h30 desta terça-feira (6), de acordo com a programação oficial do evento.

O comunicado no perfil de Conde Só Brega segue afirmando que o momento é de "cuidar da saúde do mestre". "Em breve esperamos realizar uma nova apresentação para todos da querida cidade de São Lourenço da Mata", completa o texto.

No post na página de Conde, o prefeito de São Lourenço, Vinicius Labanca, desejou melhoras ao amigo.

"Se recupere logo e lhe esperamos por aqui o mais rápido possível", afirmou o gestor municipal.

