A- A+

Pernambuco MC Reino distribui seda no FIG 2024 e é investigado pela polícia: "Só para quem fuma um baseadinho" MC Reino jogou seda do palco principal do FIG 2024, na praça Mestre Dominguinhos

O MC Reino, conhecido pelo hit "Dono da Porsche" ("Bom dia, princesa"), é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) após apresentação no 32º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), na última sexta-feira (26).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o artista de brega funk Paulo Guilherme Martins da Silva, o MC Reino, distribui seda - fino papel usado para fazer cigarros de maconha e fumo de forma geral - ao público presente.

"Trouxe um presentinho para vocês. Só para quem fuma um baseadinho", disse o MC, segundos antes que começar a jogar o material do palco principal do FIG 2024, na praça Mestre Dominguinhos.

MC Reino em apresentação no FIG 2024 | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A conduta do cantor é investigada por meio da 8ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, em Garanhuns, que registrou, nessa segunda-feira (29), a ocorrência de "ilícitos penais".



"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", informou a corporação.



O que diz o artista

Por meio de nota, a assessoria do músico informou que foi "surpreendida com acusações infundadas" após apresentação do MC no FIG 2024.

"Durante o show, distribuímos sedas personalizadas com o único intuito de divulgar um produto da minha marca, que é legalmente produzido e não se destina exclusivamente a qualquer tipo de uso", diz o comunicado.

O artista reiterou que todas suas atividades empresariais e artísticas "são conduzidas dentro da legalidade e com o devido respeito às normas vigentes".

O que diz a organização do FIG 2024

A Prefeitura de Garanhuns, responsável pelo evento, afirmou, por meio de nota, que a Comissão Organizadora do festival "não corrobora da postura do artista, contratado para uma apresentação de brega funk".



A organização disse, ainda, que a investigação e demais medidas cabíveis envolvendo denúncia sobre a apresentação do MC Reino no FIG serão conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco e demais instâncias responsáveis pela condução do caso.



MC Reino

Conhecido por hits virais nas redes sociais, MC Reino nasceu no Recife e possui 10 anos de carreira no brega funk. Um de seus primeiros sucessos é "Todo Mundo Fuma", lançado em 2014.



Em janeiro deste ano, o artista ganhou projeção nacional com a música "Dono da Porsche" ("Bom dia, princesa"), que viralizou na internet e conta com milhões de acessos nas plataformas de streaming.



Confira o hit "Dono da Porsche":







Confira nota do MC Reino na íntegra:

"Na última sexta-feira, realizamos um show incrível no Festival de Inverno de Garanhuns, onde conseguimos quebrar barreiras e levar o bregafunk e o batidão para o palco de um dos maiores festivais de Pernambuco. Fomos calorosamente recebidos pelo público, o que nos enche de orgulho.

No entanto, fomos surpreendidos por acusações infundadas. Durante o show, distribuímos sedas personalizadas com o único intuito de divulgar um produto da minha marca, que é legalmente produzido e não se destina exclusivamente a qualquer tipo de uso.

Tenho plena consciência da responsabilidade que possuo como figura pública, e a distribuição de produtos de merchandising jamais terá como objetivo infringir qualquer lei. Com 10 anos de carreira, construí minha trajetória com muito trabalho e responsabilidade. Não sou perfeito, mas tudo o que faço é com muito empenho e sempre seguindo as leis.

Reitero que todas as minhas atividades empresariais e artísticas são conduzidas dentro da legalidade e com o devido respeito às normas vigentes. Continuarei trabalhando para trazer o melhor da minha música, dos meus projetos e contribuir com a expansão e fortalecimento do movimento bregafunk.

Agradeço o apoio de todos e sigo firme no compromisso de entregar sempre o melhor para o nosso público. MC REINO".



Confira íntegra da nota da Prefeitura de Garanhuns sobre o caso:

"A Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, esclarece que a investigação e demais medidas cabíveis envolvendo a denúncia sobre apresentação do MC Reino no 32º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) serão conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco e demais instâncias responsáveis pela condução do caso.

Da mesma forma, a Comissão Organizadora do Festival não corrobora da postura do artista e reforça que o mesmo foi contratado para uma apresentação de brega funk; gênero musical bastante popular no estado de Pernambuco e que tem ganhado cada vez mais espaço nos eventos multiculturais, como por exemplo, o Carnaval do Recife.

Ademais, a Comissão esclarece que a postura adotada durante a apresentação é inteiramente de responsabilidade do referido artista. Assessoria de Comunicação - Secretaria de Cultura de Garanhuns".

Veja também

EVENTO "Fitzcarraldo", filme de Werner Herzog, inspira turnê que une cinema mudo e música contemporânea