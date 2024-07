A- A+

GARANHUNS FIG 2024: confira as atrações do último 'finde' do Festival de Inverno de Garanhuns Além do Palco Mestre Dominguinhos, o Palco Estação e o Palco Pop Zé da Macuca são destaques deste fim de semana

O 32º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) chega ao último final de semana (27 e 28) com atrações nacionais e regionais. O evento recebe no principal polo, o Palco Mestre Dominguinho, artistas como AnaVitória, Jota Quest e Zélia Duncan.

A programação gratuita de shows multiculturais do festival estão distribuídas no Palco Estação, Palco Pop Zé da Macuca, Palco Forró Zé da Macuca, entre outros polos de Garanhuns.

Entre os destaques da programação musical, as apresentações de Marcelo Jeneci, Orquestra Frevo Art Show e Felipe Costta.

No sábado (27), o FIG 2024 vai contar com a saída do Bloco da Saudade e do Boi da Macuca, que irão sair do Parque Euclides Dourado em direção ao Palco da Cultura Popular.

Os pernambucanos não ficarão de fora: Martins, Terezinha do Acordeon, Mundo Livre S/A e Banda Eddie com um show especial de 35 anos.



Programação do 32º Festival de Inverno de Garanhuns

Polo Mestre Dominguinhos

Quinta-feira, 25, a partir das 20h

João Netto - ''Um Tributo ao Reggae''

Tribo de Jah

Edson Gomes

Marcelo Falcão

Sexta-feira, 26, a partir das 20h

Leirbag Mc

Mc Reino

Wiu

Teto

Hungria

Sábado, 27, a partir das 20h

Jam 212

Martins

Zélia Duncan

AnaVitória

Jota Quest

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

Quinta-feira, 25, a partir das 18h

Isadora Melo - Anagrama

Sexta-feira, 26, a partir das 18h

Juliano Holanda

Sábado, 27, a partir das 18h

Marcelo Jeneci

Palco Pop Zé da Macuca

Quinta-feira, 25, a partir das 18h

Bule - "Dançando Sem Ninguém me Ouvir"

Uana

Felipe Cordeiro

Sexta-feira, 26, a partir das 18h

Tamarineira Azul

Mazuli

Cascabulho

Sábado, 27, a partir das 18h

Fada Carabina

Mundo Livre S/A

Banda Eddie - 35 anos

Palco Forró Zé da Macuca

Quinta-feira, 25, a partir das 22h20

Wallace Santos

Forró Sensação

PV Calado

Sexta-feira, 26, a partir das 22h20

Nando Azevêdo

Pecinho Amorim

Quinteto Violado

Sábado, 27, a partir das 22h20

Pedrinho Pontes

Terezinha do Acordeon - 60 anos de forró

Mestre Gennaro

Dança - Sesc Garanhuns

Sexta-feira, 26, a partir das 16h

Espetáculo "Frevodrilha"

Sábado, 27, a partir das 16h

Cia de Dança Giselly Andrade - Nas Batidas da Tradição

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

Sexta-feira, 26, a partir de 12h

Banda de Pífanos Folclore Verde do Castainho

Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

Coco do Mestre Biu

Grupo Cultural Reisado Gonzaga de Garanhuns

Coco Popular de Aliança

Sábado, 27, a partir de 12h

Orquestra Frevo Art Show

Pernambucaneando

Som dos Tambores

Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valetes

Chegada do Cortejo do Boi da Macuca



Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

Sexta-feira, 26, a partir de 17h

Mobile Jazz Band

Orquestra de Pau e Corda

Henrique Albino

Sábado, 27, a partir de 17h

Olegário Lucena

Cláudio Rabeca

Sá Grama



Boião’s Blues Rock Festival

Sábado, 27, a partir de 14h

Hey Folks

Spirit of Rush

Oldpack Band

Metal do Chucalho



Cortejo (Saída do Parque Euclides Dourado em direção ao Palco da Cultura Popular)

Sábado, 27, a partir de 15h

Bloco da Saudade

Boi da Macuca

Palco Selo Sesc PE

Sábado, 27, a partir de 16h30

Fernanda Pinheiro e Izaias Trajano

Álefe Passarin e Natália Tenório

Felipe Costta

Domingo, 28, a partir das 17h

DJ Synesthezk

Semente Girassol

Café Preto

Espaço da Palavra - Parque Esportivo Luiz Carlos de Oliveira

Domingo, 28, a partir das 11h

Super Espetáculo Colônia de Férias – Geraldo Simiano

Contação de histórias – Jack Brasileiro

Espetáculo de Mamulengo – ''Mamulengo Flor Mimosa'' - A Luna dos Santos

Apresentação musical - Cafu

Polo Figuinho - (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

Domingo, 28, a partir das 14h

Show Mini Rock - Cláudia Souza

Show Pernambucaninhus - Joanah Flor



Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

Domingo, 28, a partir das 14h

Mágica, Música e Mistério no Circo Alakazam

Polo Audiovisual (Centro Cultural SESC de Garanhuns - Cine Jardim)

Domingo, 28, a partir das 14h

Cineclubinho Especial AnimaSesc

Filme: "O Pergaminho Vermelho (aventura/animação, 90 minutos, livre, 2020)

Direção: Nelson Botter jr.

16h - Cineclássicos



Mais informações: @guiadofig



