CULTURA Maracatu, coco de roda e ciranda, se reunem no Festival Alvorada, em Nazaré da Mata A sambada vai raiar a noite, no Parque dos Lanceiros, com mais de 10 horas de festa, a partir das 19h deste sábado(27) até a manhã do domingo (28)

O Festival da Alvorada celebra uma verdadeira vitória da tradição cultural. Grupos de maracatus de baque solto, coco de roda e ciranda se reúnem para uma grandiosa celebração, trazendo de volta a essência das sambadas, que atravessam à noite até o amanhecer.

A programação será realizada no Parque dos Lanceiros, localizado às margens da BR-408, na cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do Estado. A festa, aberta ao público, tem início às 19h e segue até às 6h da manhã do domingo (28). Ao todo, são mais de dez horas de apresentações culturais sem intervalo.

O Festival Alvorada, tradição no calendário da cultura do Estado, realizado anualmente, é um dos momentos mais esperados pelos amantes do maracatu rural e da cultura afro-brasileira.

No Festival Alvorada o espetáculo de cores, música, dança, evolução, poesia e ancestralidade terá as presenças dos brincantes dos Maracatus de Baque Solto Leão da Boa Vista; Estrela Brilhante; Leão Formoso e o Maracatu Cambinda Brasileira, que é Ponto de Cultura e Patrimônio Vivo de Pernambuco. Todos eles de Nazaré da Mata. Além desses, participa, também, o Maracatu Águia Formosa, da cidade de Tracunhaém.

