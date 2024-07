Festival de Veneza anuncia filmes em competição

A- A+

Ainda estou aqui", novo filme do brasileiro Walter Salles, com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres no elenco, vai disputar o Leão de Ouro no Festival de Veneza com longas de grandes nomes do cinema internacional, entre eles Pedro Almodóvar, Pablo Larraín, Alfonso Cuaron e Luca Guadagnino.

Com o júri será presidido pela atriz Isabelle Huppert, Veneza será realizado de 28 de agosto a 7 de setembro.

O Festival será aberto pelo novo filme de Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice", continuação do sucesso de 1988 "Os fantasmas se divertem", com Michael Keaton de volta ao papel principal. Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe estão no elenco.

Na competição, o espanhol Pedro Almódovar apresentará seu primeiro longa em língua inglesa, "The Room Next Door", com Julianne Moore e Tilda Swinton.

O italiano Luca Guadagnino levará ao Lido "Queer", uma adaptação da obra de William S. Burroughs com o ex-007 Daniel Craig no papel do alter ego do escritor, um expatriado americano que luta contra o vício em heroína no México.

“Coringa 2: Folie à Deux”, sequência de "Coringa" estrelada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, também estará na competição. O filme é dirigido por Todd Phillips. Já o chileno Pablo Larraín apresentará "Maria", a cinebiografia que tem Angelina Jolie no papel da soprano Maria Callas. Larraín já dirigiu dois dramas biográficos, "Spencer", em que Kristen Stewart vive a Princesa Diana e "Jackie", com Natalie Portman no papel da ex primeira-dama americana Jacqueline Kennedy.

Brady Corbet, vencedor do Leão de Ouro em 2015 com "A infância de um líder", levará a Veneza "The Brutalist", que narra 30 anos da vida de László Tóth, um arquiteto judeu húngaro que sobreviveu ao Holocausto. No elenco estão Adrien Brody, que vive o protagonista, e Felicity Jones, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Guy Pearce e Stacy Martin.

“The Order”, do diretor australiano Justin Kurzel, estrelado por Law e Nicholas Hoult em uma história sobre a organização supremacista branca que operou na década de 1980, é outro título na competição.

A diretora holandesa Halina Reijn lançará o thriller erótico “Babygirl”, com Nicole Kidman, Antonio Banderas e Harris Dickinson.

Além do filme de Walter Salles, outro latino-americano na competição é Luis Ortega com o drama policial “Kill the Jockey”, sobre um jóquei talentoso com problemas de dependência que cai nas garras de um mafioso.

A França será representada na competição por três filmes. A comédia romântica “Trois Amies”, dirigida por Emmanuel Moret; o drama sobre a maioridade “And Their Children After Them”, de Ludovic e Zoran Boukherma, que acompanha três adolescentes durante quatro verões em uma pequena cidade rural no nordeste da França durante os anos 90; e o drama ambientado na década de 1950, “The Quiet Son”, dirigido pela dupla de irmãs Delphine e Muriel Coulin.

Já a Itália terá cinco títulos na competição. Além de “Queer”, de Guadagnino, há o drama da Primeira Guerra Mundial do veterano Gianni Amelio, “Battlefield”, e “Cartas Sicilianas”, a cinebiografia de Matteo Messina Denaro, chefe da Cosa Nostra, dirigida por Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Os outros dois longas italianos na competição são dirigidos por mulheres:

“Vermiglio, The Mountain Bride”, um drama envolvendo três irmãs e um soldado ambientado em uma vila no final da Segunda Guerra Mundial; e “Diva Futura”, de Giulia Steigerwalt, a história de uma empresa pornô de Roma fundada na década de 1980 pelo empresário Riccardo Schicchi e pela estrela pornô que virou congressista Ilona Staller, a Cicciolina.

O cineasta norueguês Dag Johan Haugerud concorre com “Love”, sua continuação de “Sex”, que estreou em Berlim no início deste ano e completa a trilogia que investiga as complexidades das relações humanas, sexualidade e normas sociais.

Já a diretora grega Athina Rachel Tsangari está de volta a Veneza com o filme “Harvest”, ambientado na Escócia e baseado no premiado romance homônimo de Jim Crace.

Também na competição estão o thriller “Stranger Eyes”, do diretor Yeo Siew Hua, de Cingapura, o documentário “Youth – Homecoming” do chinês Wang Bing, e o drama “April”, de Dea Kulumbegashvili, sobre uma obstetra que realiza abortos ilegais em uma parte rural da Geórgia.

Fora da competição

Claude Lelouch, diretor do clássico (“Um Homem, uma Mulher”) levará a Veneza “Finalement”, uma comédia sobre um homem que faz uma viagem que mudará sua vida. No elenco estão Kad Merad e Sandrine Bonnaire.

A comédia de ação dirigida por Jon Watts, “Wolfs”, que junta George Clooney e Brad Pitt como dois lobos solitários forçados a trabalhar juntos para encobrir um crime de grande repercussão, também será exibida fora de competição.

Também serão exibidos fora de competição “Broken Rage”, de Takeshi Kitano, e “Cloud”, de Kurosawa Kiyoshi.

O mexicano Alfonso Cuaron está de volta a Veneza com a série “Disclaimer” da Apple TV+, estrelada por Cate Blanchett e Kevin Kline. Blanchett interpreta uma jornalista investigativa que se torna a personagem principal de uma história que expõe seus segredos mais obscuros. O drama “M. Son of the Century”, dirigido por Joe Wright, narra a ascensão de Benito Mussolini ao poder e também está entre as ofertas de séries de TV do festival.

Filmes em competição

“The Room Next Door,” dirigido por Pedro Almodóvar

“Campo di Battaglia,” dirigido por Gianni Amelio

“Leurs Enfants Après Eux,” dirigido por Ludovic Bouckherma e Zoran Boukherma

“The Brutalist,” dirigido por Brady Corbet

“The Quiet Son,” dirigido por Delphine Coulin e Muriel Coulin

“Vermiglio,” dirigido por Maura Delpero

“Sicilian Letters,”dirigido por Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

“Queer,” dirigido por Luca Guadagnino

“Love,” dirigido por Dag Johan Haugerud

“April,” dirigido por Dea Kulumbegashvili

“The Order,” dirigido por Justin Kurzel

“Maria,” dirigido por Pablo Larrain

“Trois Amies,” dirigido por Emmanuel Mouret

“Kill the Jockey,” dirigido por Luis Ortega

“Joker: Folie à Deux,” dirigido por Todd Phillips

“Babygirl,” dirigido por Halina Reijn

“Ainda estou aqui,” dirigido por Walter Salles

“Diva Futura,” dirigido por Giulia Louise Steigerwalt

“Harvest,” dirigido por Athina Rachel Tsangari

“Youth – Homecoming,”dirigido por Wang Bing

“Stranger Eyes,” dirigido por Yeo Siew Hua

