cinema Fernanda Montenegro e Fernanda Torres disputam pelo Leão de Ouro do Festival de Veneza Mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, voltam a trabalhar com o diretor Walter Salles no filme "Ainda estou aqui"

As atrizes brasileiras, mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, disputam no Festival de Cinema de Veneza, um dos três eventos cinematográficos mais badalados do mundo, quando foi anunciada na manhã desta terça-feira (23) os filmes selecionados para sua mostra competitiva. E tem brasileiro na disputa pelo cultuado Leão de Ouro, principal troféu do evento.

"Ainda estou aqui", de Walter Salles, fará sua pré-estreia mundial no evento realizado na Itália. Adaptação de livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, o longa conta com as presenças de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Valentina Herszage no elenco.

A trama se passa em 1971, durante um período de forte repressão da ditadura militar, quando Rubens Paiva é levado de casa pelos militares, obrigando a sua esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar.

O longa marcará o reencontro de Fernandona e Fernandinha com Walter Salles. A mãe trabalhou com o cineasta em "Central do Brasil" (1998), drama vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim. Já a filha trabalhou com o diretor em "Terra estrangeira" (1995), codirigido por Daniela Thomas.

Além de Veneza, "Ainda estou aqui" foi selecionado para 49ª edição do Festival de Toronto, que acontece entre os dias 5 e 15 de setembro. Já a mostra italiana será realizada entre 28 de agosto e 7 de setembro.

