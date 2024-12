Confira dicas de presentes gourmet para o Natal: panelas e xícaras são boas pedidas

A- A+

Leia também

• Dário Costa reúne chefs de todo o Brasil no evento Benedita Convida, em Fernando de Noronha

• Vegetariano: Natal sem carne? Aprenda receita de bolinhos de shimeji e shitake para as ceias

E chegou a época de presentear as pessoas queridas, renovar o enxoval de casa, ou simplesmemte arrasar no amigo secreto. O fim de ano é, oficialmente, o tempo de se mimar e dar mais atenção à decoração doméstica, e renovar. Confira algumas dicas de utensílios que, além de super úteis, compõem a decoração da cozinha como ninguém.

Ferro fundido

A panela de ferro fundido Citron, da marca francesa Staub, distribuída no Brasil pela Zwilling, é lançamento da empresa. Disponivel em três tamanhos, do fogão vai direto para a mesa levando o tom vívido que lembra limão siciliano. Esse tipo de panela preserva o alimento aquecido por mais tempo. A Citron está disponível em três tamanhos: 24cm, 26cm e 28cm. E é vendida exclusivamente no site da Zwilling: www.zwilling.com.br



Aço inoxidável

A Bellasera é uma linha de panelas em aço inoxidável super charmosas, com puxador e alças da tampa em ouro rosé brilhante. Como se não bastassem ser lindas, as Bellasera podem ir a quaquer tipo de fogão, incluindo indução, tem cabos do tipo "stay cool" em aço inoxidável fundido que permanecem mornos por muito tempo, permitindo o mauseio confortável das panelas, sem risco de queimadura. As panelas ainda têm marcação, o que facilita a medida dos ingredientes.

E mais: o aço inoxidável 18/10 é especialmente higiênico, robusto e resistente a arranhões e pode ser lavado na máquina de lavar louça. Por promover uma distribuição de calor equilibrada, a base sanduíche Sigma Classic+ ajuda a economizar energia durante o cozimento. À venda no site da Zwilling: www.zwilling.com.br





Xícaras de cerâmica empilháveis da Staub dão um up na hora do café. Foto: Divulgação

"Cafezim"

Canecas de cerâmica colorida são uma das marcas da Staub. São utensílios modernos e clássicos ao mesmo tempo. São empilháveis e vendidas em cores variadas. À venda no site da Zwilling: www.zwilling.com.br

Veja também

Gastronomia Melhor restaurante italiano fora da Itália está no Brasil, segundo premiação internacional. Confira