Dário Costa reúne chefs de todo o Brasil no evento Benedita Convida, em Fernando de Noronha

A- A+

Leia também

• Encomendas para o fim de ano no Recife e RMR: saiba onde pedir os pratos para ter a ceia em casa

• Restaurante Benedita, do chef Dário Costa, completa dois anos em Fernando de Noronha

Funcionando há dois anos, completados oficialmente no mês de setembro, o restaurante Benedita Cozinha Afetiva, com gastronomia assinada pelo chef santista Dário Costa, startou uma série de eventos - o Benedita Convida - para celebrar a data e, de quebra, movimentar a ilha mais desejada do Brasil.

O Benedita Convida, realizado em parceria com a pousada Casa Conceição, à beira-mar, já é o evento mais charmoso de Noronha: entrega menu de primeira, boa música e uma paisagem de tirar o fôlego.

“O projeto tem uma proposta intimista e descontraída, iniciando sempre próximo ao pôr do sol, aliando boa música, drinques autorais e frutos do mar na brasa. Um dos objetivos principais do Benedita Convida é chamar atenção para a cena de restaurantes de Noronha, fomentando ainda mais o turismo gastronômico na ilha. O projeto conta com o apoio da Corona Brasil, Wine Concept e Ostramar", comenta Marcelo Carvalho, sócio do restaurante Benedita e proprietário da pousada Casa Conceição.





Benedita Convida: comida boa e pé na areia. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Convidados

de peso

O Benedita Convida já vai para a quarta edição, com um ilustríssimo convidado: ninguém menos que Claude Troisgros. O chef francês mais brasileiro de que se tem notícia desembarca na ilha no dia 4 de janeiro para cozinhar com Dário.

Aliás, alto quilate é, claramente, o principal filtro de Dário Costa para convidar seus parceiros de cozinha para a experiência Benedita Convida.

A seu convite já passaram por Noronha Janaína Torres (bar da Dona Onça, Merenda da Cidade e A Brasileira); Thiago Castanho (bar Sorococa), Hervé Witmeur (Lá Cozinha e Ello); Caio Soter (Pacato), Claudia Krauspenhar (K.sa Restaurante), Kaywa Hilton (Boia) e Rubens Catarina (palestrante e criador com podcast Antiácido) - esses quatro últimos participaram juntos da terceira versão do Benedita Convida no dia 10 de dezembro, fechando 2024 com um banquete informal com vários sotaques, que ainda contou com o talento da chef executiva do restaurante Benedita, Sabrina Costa.



Claudia Krauspenhar e Rubens Catarina cozinharam no 3º Benedita Convida. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Como funciona?

O Benedita Convida acontece no jardim da Casa Conceição, que fica aos pés do Morro do Pico, em sistema de open food e open bar bem intimista, com capacidade máxima para 100 pessoas.

Além do menu farto, servido à americana, bem informal, vinho, cerveja, drinques e música completam o sunset, que ainda conta com fogueirinha na areia da praia.

Fomento

à gastronomia da ilha

O presidente da Abrasel Pernambuco, Tony Souza, confirma a vocação para gastronomia da ilha. "Quando a gente pensa em turismo, a gastronomia tem uma importância substancial. Afinal, você recorda de um lugar pelos moumentos, pela praia, mas também pela comida que você experimentou. Noronha, além dos cenários paradisíacos naturais, tem também uma vocação gastonômica diferenciada. Valorização de ingredientes locais e práticas de sustentabilidade são conceitos presentes em várias casas da ilha. A Abrasel tem interesse em motivar políticas públicas e de estar junto à iniciativa privada, buscando dar mais visibilidade a projetos como o Benedita Convida, divulgando o destino, promovendo festivais", comentou Tony.

SERVIÇO

4º Benedita Convida: Dário Costa recebe Claude Troisgros

Quando: 4 de janeiro, das 16:30 às 21h

Onde: Casa Conceição - Praia da Conceição, em Fernando de Noronha

Quanto: R$ 880 (por pessoa - all inclusive)

Atração musical: dueto Sage Art Music

Instagram: @benedita.noronha e @casaconceicao

Reservas: (81) 99232-6820



*A jornalista viajou a Fernando de Noronha a convite do restauranre Benedita Cozinha Afetiva

Veja também

ALIMENTAÇÃO Ultraprocessados ricos em óleo podem ser uma das causas da 'epidemia de câncer colorretal' em jovens