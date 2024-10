A- A+

FERNANDO DE NORONHA Restaurante Benedita, do chef Dário Costa, completa dois anos em Fernando de Noronha Casa é especializada em peixes e frutos do mar de qualidade excepcional

O mês de setembro marca uma virada importante no calendário do Benedita Cozinha Afetiva, restaurante do chef Dário Costa na ilha de Fernando de Noronha.



Há dois anos exatos, o cozinheiro inaugurou a casa cuja proposta surgiu do casal Marcelo Alaves e Beatriz Goulart - que o convidou para encarar uma nova empreitada gastronômica no arquipélago.



O começo do

Benedita

Até aí, tudo bem. Cozinheiros prestigiados, caso de Dário, recebem propostas de sociedade o tempo todo. Mas o flerte de Marcelo e Bia se deu através de uma inusitada DM no Instagram.



E a partir de uma troca de mensagens em 2021, rolou um belo casamento de negócios que dura até hoje, e que foi celebrado com festa, no primeiro fim de semana desse mês de outubro, com a participação da chef Janaína Torres (Bar da Dona Onça). E assim começaram as celebrações dos primeiros anos da casa noronhense.



Em tempo. Benedita é o nome da avó de Dário, já falecida. Se viva estivesse, certamente estaria orgulhosa da trajetória que Costa tem construído na cozinha.

Sabrina Costa e Dário e o seu forno a lenha. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Dário, o mar

e a mesa

Nascido em Santos, litoral paulista, Dário tem uma profunda (e natural) ligação com o mar. É surfista desde que se entende por gente. Ao vê-lo cozinhar no Benedita, foi quase como o visse surfar uma boa onda. Dário é concentrado nos detalhes, mas suave na movimentação entre os colegas de equipe, que conta ainda com a chef executiva Sabrina Costa.

Peixes o mais frescos que se pode ter e frutos do mar são a especialidade da casa, que também tem uma área de panificação natural (um luxo, sobretudo estando em uma ilha), um forno a lenha, um balcão de drinques pilotado por Vinicius Parra.

Chamam muito a atenção na cozinha assinada por Dário a qualidade do produto que serve e a técnica sofisticada percebida na comida que chega à mesa.

A carne dos pescados é extremamente macia e firme, e suas peles exibem fotogênicos pontinhos tostados adquiridos na brasa.



Uma terceira e essencial característica da comida do Benedita é o sabor que seus preparos entregam. É o caso das ostras frescas que sobem de nível por aqui - são servidas geladinhas com granita de manga. Eu poderia comer dezenas delas.

Logística

Um midiático "Méqui" fish fica entre as opções de entrada e, como o nome indica, faz alusão direta a um certo sanduba de uma certa rede de lanchonetes.

Servido em versão mini, o pãozinho de mandioca acomoda divertidamente o tempurá de peixe e a maionese de wasabi. Acredito que bons restaurantes casuais, principalmente perto do mar, oferecem sanduíches dos bons. É mais um gol de placa do Benedita.

Com todo os desafios logísticos enfrentados por um restaurante de ilha, a casa consegue minimizar ao máximo qualquer baixa no menu.



A estratégia para garantir o fornecimento de peixes, polvo e crustáceos, por exemplo, é trazer insumos de outros mares. Dário tem fornecimento regular de Guarujá porque a pesca no arquipélago não supre sua a demanda.

O que comer

no Benedita?

Os peixes assados na brasa à perfeição são a 'Ferrari' do restaurante, servidos inteiros ou como filé, mas não deixe passar as próximas dicas.

O tartar de carne de sol crua é uma surpresa nos mares de Dário. A proteína é misturada a trigo para quibe, lembrando a receita do bolinho típico do Oriente Médio. Vem acompanhado por homus de cenoura, anéis crocantes de cebola e pão da casa quentinho.

Entre os mais vendidos no Benedita: peixe com banana e farofa. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia Entre os mais vendidos no Benedita: peixe com banana e farofa. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Combinação irrecusável presente em várias culturas culinárias, o peixe com banana é um dos pratos que mais vendem no restaurante noronhense. Não por acaso. Vem recheado com farofa da fruta e recoberto por lâminas de banana, distribuídas como escamas de peixe, assado na lenha - e guarnecido por molho à base de vinho branco e arroz de coco.

O macatum carbonara é outro dos pratos mais bacanas do menu do Benedita. Acerta em cheio a legião de #carbonaralovers, mas sai da caixa com a substituição do habitual bacon por atum preparado com o mesmo processo. No mais, queijo curado e gema de ovo caipira fecham a régua do tradicional prato romano, nem tão tradicional assim...

Não se furte de encarar a torta de queijo, também assada no forno a lenha, com base de queijo mascarpone produzido na casa, indecentemente cremosa. A sobremesa eleva o teto das tartas de queso tão na moda no Brasil. Apenas peça e seja (muito) feliz nesse porto seguro gastrô, em Fernando de Noronha, que é o Benedita.

O que beber

no Benedita?

Com coqueteleiras de Vinícius Parra, o restaurante oferece os clássicos Negroni, Gin tônica, caipirinha, mas é nos drinques autorais que a coisa fica divertida.

Carregando um sotaque 100% nordestino, o Sou do Sertão é um queridinho para se repetir. Feito com cachaça paraibana envelhecida em umburana, o drinque é infusionado com mate, caju, cajuína e limão. O Coral mantém o acento regional com cordial de pitanga, mais bourbon, limão tahiti e hortelã.

Para preencher a taça, uma enxuta, mas bem resolvida carta de vinhos brasileiros e portugueses, e alguns destaques, como os espumantes da Cave Geisse, de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, e os vinhos Cão Perdigueiro, produzidos pelo enólogo Arlindo Menoncin, em Caxias do Sul.

Sobre Dário

Dário ganhou maior projeção nacional quando venceu o programa “Mestre do Sabor”, em 2020, na Globo, mas desde os 19 anos, quando fez intercâmbio na Nova Zelândia, em 2008, entrava na cozinha, lavando louça em um restaurante.

Daí para trabalhar como cozinheiro foi o caminho lógico desse trampo. Passou por vários estabelecimentos para bancar as viagens como surfista e, em algum momento, mirou na Itália para se aprimorar tecnicamente. Essa imersão na pátria dos ingredientes simples e extremamente frescos foi uma espécie de plot twist na trajetória do grande cozinheiro que Dário Costa é hoje.

Na região da Ligúria, trabalhou com o chef Giuseppe Ricchebuono, no Ristorante Vescovado (uma estrela Michelin) e seguiu para a Indonésia antes de voltar ao Brasil, em 2016.

Atualmente, Dário também assina os restaurantes Madê e Paru (em Santos) e Deus Ex Machina (São Paulo capital). Ainda é sócio da peixaria Açougue do Mar, em São Paulo.

Em junho de 2022, Dário Costa foi eleito Chef Revelação no prêmio Melhores do Ano da Revista Prazeres da Mesa. Em outubro do mesmo ano, ganhou o prêmio de Chef Revelação da Revista Go Where Gastronomia.



*A jornalista viajou a convite da Agência Síbaris.

SERVIÇO

Benedita Cozinha Afetiva

Onde: Rua de Distrito Estadual - Rua São Miguel, 180, Fernando de Noronha - PE

Funcionamento: abre diariamente, das 12h às 23h

Capacidade: 100 lugares

Informações: (81) 99232-6820

Instagram: @bendita.noronha



