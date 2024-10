A- A+

VINHO Wine abre nova loja no Recife, em Boa Viagem, com mais de 500 opções de vinho Clube de assinaturas é um dos mais conhecidos do Brasil e atende por delivery também

Famoso clube de assinatura de vinhos, a Wine acaba de inaugurar loja no Recife. A nova unidade da marca fica no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana.

A recém-inaugurada loja oferece um portfólio com mais de 500 rótulos, cujo estoque é 100% integrado ao aplicativo Wine, o que é um facilitador da compra tanto presencialmente quanto pelo app.

“A escolha do novo endereço Wine na Capital pernambucana foi estratégica. Levamos em consideração o grande potencial da região, a visibilidade e o fácil acesso, além da concentração de sócios do Clube Wine na Zona Sul da Cidade”, comentou Laura Barros, diretora de Marketing da Wine.

“Com a mudança, pretendemos ampliar o atendimento aos clientes locais, mantendo o polígono de delivery da unidade anterior e expandindo para novas áreas”, completou Barros. A Wine mantinha uma loja no bairro da Jaqueira.

Recursos

A nova loja da Wine no Recife dsponibiliza máquina Enomatic, permitindo o cliente provar vinhos previamente selecionados, além do Scan & Show, que possibilita escanear as garrafas e obter informações detalhadas sobre cada uma delas e um display digital com diversas funções.

Além da unidade em Recife, a Wine possui mais 15 lojas físicas no Brasil: quatro unidades na capital paulista, duas no Rio de Janeiro e outras 10 em Ribeirão Preto, Barueri (Alphaville), Campinas, Natal, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória e Porto Alegre.

Serviço

Nova loja Wine Recife

Onde: Avenida Conselheiro Aguiar, 3253, Boa Viagem

Onde: Segunda a sexta, das 10h às 20h; sábados, das 9h às 19h

Delivery: (81) 98950-5643

Instagram: @winevinhos

