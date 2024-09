A- A+

Gastronomia Moendo na Laje, no Recife, receberá Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria; veja datas Zé Maria e Raphael Vasconcellos conduzirão evento no Recife

O Festival Gastronômico da Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha, fará uma edição especial no Recife. Será no jantar dos dias 3 e 4 de outubro, no restaurante Moendo na Laje, no Bairro do Recife.

O evento gastrô, tão conhecido por turistas da ilha, reunirá o trabalho de Zé Maria ao chef-anfitrião Raphael Vasconcellos.

No menu do Festival, um banquete entre entradas, sushis com peixes pescados pelo próprio Zé Maria, em Noronha, além de paella.

São mais de 30 opções de pratos principais e acompanhamentos, além de várias sobremesas inclusas.

Para animar a noite, apresentação de Nena Queiroga e do Samba de Mesa. A programação musical ainda conta com o chamado "Zé Voice", um Karaokê aberto aos cantores de plantão.

Parte dos lucros com a venda dos ingressos será revertida para a AACD, para a reforma da igreja Nossa Senhora dos Remédios e para escola Jiu-Jitsu, de Fernando de Noronha!

Serviço:

Informações: (81) 99592.6595

Ingressos aqui

Veja também

CASA DOS FRIOS Casa dos Frios faz 67 anos com jantar do chef Yuri Machado, no dia 4 de outubro