CASA DOS FRIOS Casa dos Frios faz 67 anos com jantar do chef Yuri Machado, no dia 4 de outubro Delicatessen mais antiga de Pernambuco celebra aniversário com menu especial harmonização

Será no próximo dia 4 de outubro a comemoração da Casa dos Frios pelos seus 67 anos de fundação. Com jantar assinado pelo chef Yuri Machado, proprietário do restaurante Cá-Já, e harmonização com carta de vinhos portugueses - que são o carro-chefe etílico do estabelecimento, a data é uma dessas pouquíssimas ocasiões em que a casa abre para jantares. Será na unidade do bairro das Graças, Zona Norte do Recife.



A Casa dos Frios, hoje com duas lojas - em Boa Viagem e Graças -, é um a delicatessen mais antiga da Capital pernambucana, tocada pela família Dias, e que ainda produz o bolo de rolo 'da caixa azul', o mais famoso de Pernambuco - com pontos de distribuição em várias partes do Brasil.



O jantar

Em 2023, a celebração contou com a dupla Joca Pontes e Claude Troisgros, e este ano terá Yuri Machado à frente das criações da noite de aniversário.



O menu de Yuri para os 67 anos da Casa dos Frios terá quatro etapas e terá inegável acento de brasilidade, do começo a fim. A sequência será: entrada: nuvem de sagu com tartar de cabrito e picles de maxixe; prato principal 1 - filé de arabaiana/camurim com purê de couve-flor enriquecido com wassabi; prato principal 2 - risoto de jerimum com filé de sol e demi-glace; e sobremesa - creme de banana-da-terra com sorvete de canela e tuille de queijo manteiga.

Crédito: Rafa Medeiros/divulgação | Casa dos Frios

A harmonização

Bastante conhecida pela variada oferta de vinhos, a harmonização da noite ficará a cargo do time de sommeliers da Casa dos Frios e será composta por: Espumante Maria Valduga Brut Branco (Valduga), Vinho Principal Branco (Qualimpor), Vinho Estrangeiro Rocim Dão Branco (World Wine), Vinho Tapada de Coelheiros Tinto (Mistral), Vinho Quinta da Bacalhoa Centenarium Tinto (Epice), Vinho Quinta do Vale Dona Maria Vinha Velhas (Interfood), Vinho Vallado Vinha da Coroa Douro Tinto 2019 (Grand Cru) e Vinho do Porto Tawny 20 anos (Porto a Porto).



O investimento para participar do jantar exclusivo é de R$ 400 por pessoa, e os 30 primeiros clientes que garantirem a adesão serão convidados para uma degustação exclusiva dos vinhos da Bodegas Re no dia 9 de outubro, na Casa dos Frios das Graças.



SERVIÇO

Jantar de 67 anos da Casa dos Frios

Com o chef Yuri Machado

Valor: R$ 400 por pessoa

Quando: 4 de outubro, às 19h

Onde: Casa dos Frios - Avenida Rui Barbosa, 412, Graças

Informações: (81) 2125-0200

Vendas: Lojas físicas ou pelo Sympla

