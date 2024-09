A- A+

PREMIAÇÃO iFood premia restaurantes com maior qualidade no delivery; pernambucanos estão entre os vencedores iFood de Super Restaurantes tem o objetivo de reconhecer a excelência dos estabelecimentos presentes no aplicativo

A premiação iFood de Super Restaurantes aconteceu na última quarta-feira (25) com a entrega do prêmio aos vencedores. A iniciativa da plataforma de delivery é uma forma de reconhecer os empreendimentos pela sua competência.

O iFood buscou contemplar os restaurantes de pequeno porte incluindo uma categoria exclusiva para eles. Segundo a plataforma, 70% dos estabelecimentos presentes no aplicativo são pequenos e médios.

A cerimônia aconteceu durante o iFood Move, maior evento de restaurantes da América Latina. Os empreendimentos premiados, que contam com representantes de todas as regiões do Brasil, representam as cinco categorias mais pedidas no app (lanches/hambúrguer; pizza; asiática; brasileira; açaí/doces/sobremesas/sorvetes).

O critério usado para a seleção foi ter o selo super, que garante baixas taxas de cancelamento e reclamações e uma boa avaliação dos clientes. No caso dos pequenos, os restaurantes escolhidos recebem entre 50 a 1.000 pedidos por mês.

Pernambuco

A rede pernambucana Haro Sushi, de Olinda, conquistou o prêmio de melhor comida japonesa no âmbito nacional, enquanto a Delifrio Açai Estação, de Caruaru, venceu no contexto regional. A Zapy Pizza, de Recife, levou na condição de estabelecimento local como melhor pizzaria.

''Os resultados em vendas e faturamento crescem cerca de 30% ao mês, graças à visibilidade e confiança proporcionadas pelo iFood'', conta Rafael Abath Rodrigues, fundador da Zapy Pizza.

Com a intenção de premiar as grandes redes, os restaurantes regionais e os estabelecimentos de pequeno porte, o prêmio ‘’estrelas’’ foi dividido em três categorias: nacionais, regionais e locais.

Confira os vencedores:

Crédito: Divulgação/iFood | Lista de vencedores do iFood de Super Restaurantes

Critérios

Foi a primeira premiação do iFood com foco na qualidade do serviço de delivery e na opinião do cliente. O critério base de seleção é ter o selo de super no aplicativo. A iniciativa ajuda o consumidor a escolher no app do iFood os restaurantes que entregam a melhor experiência, em diversos lugares do Brasil.

Confira os requisitos de cada categoria:

Estrelas nacionais: redes que atuam em todo o Brasil. Serão cinco premiados, um para cada culinária. Para a classificação, devem ter mais de 30 estabelecimentos e estar presentes em pelo menos sete estados. No caso de desempate, os critérios analisados são, por ordem: porcentagem de lojas Supers na rede, maior nota de avaliação e maior volume de pedidos.

Estrelas regionais: lojas com atuação relevante regionalmente, que devem ter mais de 1.000 pedidos por mês. No total, serão 35 premiados, dentro de cada culinária, em sete regiões: São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: ser Super, maior nota de avaliação e maior volume de pedidos.



Estrelas locais: são os pequenos restaurantes, com 50 a 1.000 pedidos por mês. O prêmio vai reconhecer 25 estabelecimentos, de cada uma das cinco culinárias mais pedidas no app, de cinco regiões: Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O desempate é feito a partir destes critérios: ser Super, maior nota de avaliação e maior volume de pedidos.

iFood Move 2024

Pela primeira vez, o iFood realiza o evento iFood Move, que reúne cerca de 10 mil empreendedores e pessoas interessadas na troca de experiências e novidades do universo de restaurantes.

Sobre o iFood

O iFood é uma empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online na América Latina. O iFood movimenta 100 milhões de pedidos por mês, por meio de um ecossistema formado por 310 mil entregadores conectados, 350 mil estabelecimentos parceiros, entre restaurantes, mercados e farmácias, e presente em cerca de 1.500 cidades brasileiras.

