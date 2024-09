A- A+

BAHIA Salvador: Fabrício Lemos e Lisiane Arouca recebem Rafael Cagali no restaurante Origem Evento Origem Convida será no dia 26 de setembro e terá menu degustação exclusivo dedicado a Cosme e Damião

Dando sequência aos guests gastronômicos na capital soteropolitana, o casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca recebe no próximo dia 26 de setembro, em mais uma edição do evento Origem Convida no seu restaurante Origem, em Salvador, o estrelado Michelin Rafael Cagali.

O trio de cozinheiros fará um menu em celebração ao dia dos santos Cosme e Damião - cuja data exata é 27.



O menu degustação do Origem Convida, que tem a opção de harmonização enológica, terá oito etapas, incluindo snacks, entradas, pratos principais e sobremesas.



Obviamente, Rafael e Fabricio assinarão conjuntamente os pratos quentes, enquanto Lisiane, confeiteira das mais brilhantes do Brasil, ficará responsável pela etapa de sobremesas.

Sobre

Rafael Cagali

Rafael Cagali é natural de São Paulo, é chef e proprietário do restaurante Da Terra, localizado em Londres, Inglaterra, e sustenta nada menos que duas estrelas do prestigiado Guia Michelin.

Foi em Londres, aos 21 anos, que Cagali começou a carreeira na cozinha, seguindo para a Itália - onde trabalhou no Villa Feltrinelli, do chef Stefano Baiocco, por mais de três anos.

De lá, seguiu para a Espanha, onde atuou junto dos chefs Quique Dacosta e Martin Berasategui, verdadeiras referências na gastronomia mundial, retornando à Inglaterra, para trabalhar no The Fat Duck, de Heston Blumenthal.

Em Londres, ainda, trabalhou como chef de cozinha do Fera, no Claridges, e no Aulis. Em 2019, inaugurou o Da Terra, onde exerce cozinha experimental a partir dos sabores das suas origens e as influências angariadas ao longo do tempo. Já no primeiro ano de funcionamento, o Da Terra conquistou a primeira estrela.

O Origem

Convida

O projeto Origem Convida existe desde 2016, pilotado pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, e tem movimentado a cena gastronômica baiana como ninguém.

Assim como as casas do Grupo Origem, os jantares Origem Convida celebram a cultura local, ao mesmo tempo que a conecta e a coloca em uma vitrine que expõe a culinária baiana ao Brasil e ao mundo. Além de, é claro, proporcionar experiências inéditas À mesa.

Os santos

Cosme e Damião

A celebração do dia de Cosme e Damião se dá por causa dos irmãos gêmeos cristãos que supostamente teriam sido médicos que exerciam sua atividade como voluntários na Síria, por volta do século 3º.



Já no século 4º, em um 27 de setembro, eles teriam sido assassinados pelo Império, que não aceitava o cristianismo.



Com o sincretismo religioso brasileiro, uma consequência da imposição do catolicismo dos colonizadores portugueses às pessoas escravizadas, praticantes de religiões de matrizes africanas, Cosme e Damião foram escolhidos como representação dos Ibejis, os gêmeos crianças cultuados pelo Candomblé e Umbanda.



É por isso que, no dia 27 de setembro, é costume presentear as crianças com doces.



Serviço

Origem Convida Rafael Cagali

Quando: 26 de setembro, às 19h30

Onde: restaurante Origem - Alameda das Algarobas 74, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia

Valor do menu degustação: R$ 350

Valor do menu degustação harmonizado com vinho: R$ 600

Informações e reservas: (71) 99202-4587

Instagram: @restauranteorigem e @rafacagali

Site: www.restauranteorigem.com.br

