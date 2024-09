CasaCor PE 2024: conheça os restaurantes da mostra de arquitetura e design

A- A+

Leia também

• Chef brasileiro é escolhido 1º Embaixador Gastronômico da ONU Turismo

• Chef Onildo Rocha se inspira na Chapada Diamantina para menu do restaurante Notiê Priceless

Nem "só" de arquitetura e design se faz uma CasaCor. A cada edição, os ambientes utilitários ganham mais força e viram opções de consumo para os visitantes da mostra - e também para passantes.



Pelo terceiro ano consecutivo, a CasaCor no Recife ocupa um edifício no histórico Bairro do Recife, dessa vez o Palazzo Itália, na rua Vigário Tenório, pertinho do Marco Zero, oferecendo três empreendimentos gastronômicos dos mais conhecidos no Recife: Kisu, Cá-Já e Borsoi Café.



Sushi

As três casas ocupam o piso térreo da CasaCor 2024, não sendo cobrado ingresso pelo acesso aos ambientes - o que se paga, na verdade, é o consumo em cada estabelecimento, como um restaurante comum. O Kisu, marca de cozinha japonesa, foi assinado pelo arquiteto Diogo Viana e ganhou o nome ArteBar.



Viana priorizou cores quentes, luminárias modernas, sofás fofinhos e telas de artistas visuais em evidência.



Os carros-chefes são os combinados de sushis com peixes de ótima qualidade: o de 14 peças (com niguiris de salmão, atum, peixe branco, skin, kani e camarão), uramakis e crispy rolls custa R$ 68 e é indicado para uma pessoa.



Há ainda combinados com 22 e 46 peças para compartilhar. Há ainda ceviche, tataki de atum e carpaccio de polvo. Oferece carta de drinques com e sem álcool.





CasaCor PE 2024, no Recife: Cá-Já é assinado por Ju Nejaim. Crédito: Walter Dias/Divulgação



Autoral

Ocupando um amplo espaço assinado por Ju Nejaim, o restaurante Cá-Já, do chef Yuri Machado, está com cardápio variado, reunindo os clássicos da casa que fica nos Aflitos, com algumas novidades.



Portanto, não poderia falta o bolinho de siri, o falafel e o ceviche misto. Mas na edição CasaCor 2024, Yuri também incluiu uma deliciosa e levinha tostada de rosbiche (cuja base é uam tortilla de milho).



Entre os principais, o filé mingnon de sol com risoto de jerimum tem cara de campeão de vendas, assim como o fettuccine cítrico com camarões, que leva gengibre, raspas de limão, camarão GG e mix de ervas.



A lasanha frita de bode promete surpreender. Drinques clássicos e uma enxuta e bem resolvida carta de vinhos completa a experiência à mesa.

Borsoi Café na CasaCor PE 2024, no Recife. Crédito: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

"Café com fofoca"

O Borsoi Café da CasaCor 2024 funciona ao longo do dia, sem parada, e abre aos domingos para café da manhã, atraindo os ciclistas e corredores matutinos que frequentam o Bairro do Recife.



Bolos com coberturas que beiram a indescência, quiches, pão de queijo, toasts, cookies, alguns pratos para almoço e mais um bocado de guloseima integram o menu da cafeteria com ambientação charmosa de Dani Pessoa.

SERVIÇO

Operações gastronômicas da CasaCor 2024

Kisu ArteBar, Cá-Já e Borsoi Café

Onde: Edifício Palazzo Itália - Rua Vigário Tenório, 55, Bairro do Recife

Instagrans: @kisucuisine, @vempracaja e @borsoicafe

Veja também

GASTRONOMIA NA ONU Chef brasileiro é escolhido 1º Embaixador Gastronômico da ONU Turismo