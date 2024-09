A- A+

NOTIÊ Chef Onildo Rocha se inspira na Chapada Diamantina para menu do restaurante Notiê Priceless Cozinheiro renova menu degustação do seu restaurante em São Paulo, a partir das referências da icônica região baiana

Um dos mais prestigiados cozinheiros do País, o paraibano Onildo Rocha, há poucos anos, migrou de João Pessoa, onde atraía público e holofotes com o seu Cozinha Roccia, para a cidade de São Paulo. A casa ficou conhecida por levar à mesa ingredientes paraibanos com criatividade e exímia técnica.

Costumo dizer que perdemos nós, nordestinos vizinhos, com o embarque de um profissional tão brilhante para a selva de pedra. Onildo estava há apenas duas horas do Recife e era sempre o motivo das minhas viagens à capital da Paraíba: fazer uma refeição em seu restaurante.



Por outro lado, ganhou o Brasil, com um talento tão potente agora posando na melhor vitrine gastronômica do País.



Em São Paulo, o chef assumiu a gastronomia de um projeto inédito, o Espaço Priceless, bandeira de entretenimento da Mastercard, composto pelo restaurante Notiê e pelo bar Abaru, em um dos históricos prédios do centro da capital paulistana: o rooftop do Shopping Light, em frente ao Theatro Municipal.



Chapada

Diamantina

O menu do Notiê acaba de mudar de ciclo, agora em sua quarta temporada, dessa vez dedicada a um dos lugares mais deslubrantes do Brasil: a Chapada Diamantina, na Bahia.

Após dias de pesquisa imersiva na região, o cozinheiro batizou o novo menu degustação de Terra Altar, disponível em cinco, oito e 11 etapas, explorando o terroir tão carcaterístico e amplo da Chapada.

As mudanças de menu do Notiê são sempre acompanhadas por um retrofit geral na ambientação, que acompanha a temática da gastronomia da temporada. Dessa vez, o salão do restaurante ganhou um teto com traços de 'bordado' muito delicados - uma alusão a um dos trabalhos artesanais do Nordeste mais icônicos.

Sob a direção criativa de Gustavo Greco, lendas, alimentos e festividades locais são representados em pontos e linhas: frutas verdes, a mãe d’água, Cosme & Damião e outros ícones.



O tecido bordado, transposto para um painel retroiluminado de 18m², ficou a cargo de Daniela Luz e Luísa Luz, do Estúdio Veste.





Ingredientes da Chapada Diamantina brilham no Notiê de Onildo Rocha. Crédito: Divulgação

Sazonalidade

De acordo com Onildo, umas das prerrogativas para o processo criativo do menu atual é a sazonalidade.



Ou seja, esta temporada Terra Altar terá menus rotativos com os ingredientes típicos da região, que traz influências da terra, da alimentação de subsistência, do sagrado e do mar, em referência à origem do local, que há mais de 700 milhões de anos foi um oceano.

Espere encontrar um prato super tradicional na cozinha local - o godó de banana, um cozido da fruta que remete à alimentação nos garimpos no século 19.



Com ou sem carne seca. Outras tipicidades da Chapada Diamantina também vão à mesa do Notiê: cortado de palma, moqueca de jaca e um abará turbinado com gremolata de castanhas brasileiras.

Harmonização

Para sustentar à altura a Chapada Diamantina visitada por Onildo Rocha e equipe no Notiê, a harmonização enológica ficou a cargo das super sommèlieres Daniela Bravin e Cassia Campos (do Sede 261)

“Estamos bastante empolgadas em participar dessa temporada com o chef Onildo e a Mastercard. Recentemente, fizemos uma viagem juntos e foi enriquecedor, acreditamos nessa sinergia”, declaram as sommelières.

A harmonização é uma boa chance de explorar os vinhos da vinícola baiana UVVA, localizada em Mucugê na Chapada Diamantina, que traz o terroir da região sobre a qual nunca se relacionou à produção enológica. Mucugê é uma regiãode grandes maiores altitudes, característica única no Nordeste do Brasil.

Distinções

Notiê



O Notiê ganhou o prêmio de melhor restaurante brasileiro pela Veja São Paulo - Comer&Beber 2022, 2023 e 2024

Em 2024, figurou na 11ª posição dos melhores restaurantes do Brasil pela revista Exame

Em 2024, entrou na lista de restaurantes recomendados pelo Guia Michelin RJ/SP



SERVIÇO

Notiê por Priceless

Onde: entrada principal - Rua Formosa, 157, Centro Histórico de São Paulo - Acesso pelo subsolo do Shopping Light

Funcionamento: de quarta a sábado das 19h às 23h

Capacidade: 50 pessoas

Menus degustação: 5 etapas - R$ 282; 8 etapas - R$ 468 e 11 etapas - R$ 624

Telefone: (11) 2853-0373

Reservas aqui

Instagram: @notieporpriceless





