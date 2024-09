A- A+

Sabores 3ª edição do Festival Usina Gastrô promove a gastronomia e a cultura da Mata Sul Evento gratuito traz este ano 10 aulas-show com chefs renomados, entre os dias 26 e 29 de setembro no distrito de Santa Terezinha, no município de Água Preta

A 3ª edição do Festival Usina Gastrô - Safra 2024 anunciou novidades em sua programação. Entre os dias 26 e 29 de setembro, o evento será promovido no distrito de Santa Terezinha, no município de Água Preta, na Mata Sul do Estado.



Uma das novidades desta edição é a participação do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, que se junta ao Fórum de Desenvolvimento da Mata Sul para impulsionar o crescimento socioeconômico da região.

Promovido pela parceria entre Sebrae e Usina de Arte, com realização do Instituto César Santos, o Festival Usina Gastrô – Safra 2024 continua a celebrar a rica tradição gastronômica da região.



Ao todo, serão realizadas este ano 10 aulas-show com chefs renomados de Pernambuco, que acontecerão na cozinha instalada no Mercado dos Arcos, no centro da vila.



Cursos preparatórios de charcutaria, doces e salgados e confeitaria também integram a programação, com atividades na Usina de Arte (no próprio distrito de Santa Terezinha) e nos municípios de Ribeirão, Escada e Palmares.

Culinária e música

A partir do dia 26 de setembro, as aulas-show tomam conta do festival. Na abertura, o chef Rafhael Diniz apresenta, das 15h30 às 16h30, uma linguiça de bode defumada servida com molho de beterraba, acompanhada de arroz de leite com queijo.



Em seguida, às 17h, a chef Ana Amélia prepara cupcakes de rapadura e especiarias. No dia 27, o chef Atilio Leite traz, das 15h30 às 16h30, uma ballotine de frango recheada. Já o chef César Santos, das 17h às 18h, promete surpreender com um baião de dois especial, batizado de "Caldeirão da Alegria".

O terceiro dia de aulas-show, no dia 28, será igualmente recheado de receitas especiais. O chef César Bastos abre a programação com seu "Camarão da Usina" das 15h30 às 16h30, seguido da chef Bárbara Vieira, que apresentará um Quibe Sertanejo das 16h às 17h.

Para fechar o dia, a chef Monique Bezerra servirá, das 17h30 às 18h30, um delicioso arroz de miúdos de galinha.

No último dia do festival, 29 de setembro, o chef Adriano Oliveira começa a programação, das 14h30 às 15h30, com um roulade de frango e camarões com milho assado e purê de ervilhas. Na sequência, a chef Anna Corinna traz um cheesecake de frutas amarelas das 16h às 17h.



O encerramento das aulas-show fica por conta do chef Rogério Ribeiro, que das 17h30 às 18h30 ensinará a preparar um bolo de amendoim.

"Temos um carinho especial pelo Festival Usina Gastrô. Esse já é o terceiro ano que vamos estar lá trabalhando, valorizando a gastronomia local, levando os nossos chefs para dar consultorias aos pequenos empreendedores da Mata Sul, movimentando e estimulando a geração de emprego e renda para região com o festival. É um momento de confraternização com a população, mas também de fomento à economia, já que os protagonistas são os produtores locais que ganham o seu devido lugar de destaque durante todos os dias em que as ações serão realizadas", explica o chef Cesar Santos, presidente do instituto.

À noite, o festival também se tornará um grande palco para a cultura local, com apresentações de artistas da região, como Vavá de Aprígio & banda, Luana Flor & Power trio, e Patrícia Firmino & banda.



Com entrada gratuita, o evento contará ainda com a participação de empreendimentos locais que irão expor suas especialidades na feira gastronômica, oferecendo uma verdadeira imersão nos sabores da Mata Sul.



"A Usina é um espaço dinâmico, que conecta cultura, inovação e desenvolvimento local. Nosso objetivo é sempre criar oportunidades que beneficiem a comunidade, tanto no campo artístico quanto no econômico", destaca Bruna Pessoa de Queiroz, presidente da Usina de Arte.

SERVIÇO:

Festival Usina Gastrô– Safra 2024

de 26 a 29/09 no Mercado dos Arcos, vila de Santa Terezinha (Água Preta)

Acesso gratuito



Programação:

Quinta-feira (26/9)

15h30 às 16h30 - Aula-show com o chef Rafha Diniz

17h00 às 18h00 - Aula-show com a chef Ana Amélia

Sexta-feira (27/9)

15h30 às 16h30 - Aula-show com o chef Atilio Leite

17h00 às 18h00 - Aula-show com o chef Cesar Santos

Sábado (28/9)

15h30 às 16h30 - Aula-show com o chef Cesar Bastos

16h00 às 17h00 - Aula-show com a chef Barbara Vieira

17h30 às 18h30 - Aula-show com a chef Monique Bezerra

Domingo (29/9)

14h30 às 15h30 - Aula-show com o chef Adriano Oliveira

16h00 às 17h00 - Aula-show com a chef Anna Corinna

17h30 às 18h30 - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro

Sobre a Usina de Arte

Instalado onde funcionou a Usina Santa Terezinha (maior produtora de álcool e açúcar do Brasil nos anos 1950), na cidade de Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, projeto Usina de Arte conecta arte, cultura e meio ambiente, a partir de um museu de arte contemporânea ao ar livre, dentro de um Parque Artístico Botânico.



Nele, estão instaladas mais de 40 obras e instalações de nomes como Anne e Patrick Poirier, Marina Abramovic, Regina Silveira, Alfredo Jaar, Geórgia Kyriakakis, Saint Clair Cemin, José Spaniol, Claudia Jaguaribe, Matheus Rocha Pitta, Juliana Notari, José Rufino, Flávio Cerqueira, Bené Fonteles, Hugo França, Paulo Bruscky, Denise Milan, Marcelo Silveira, Liliane Dardot, Marcio Almeida, Frida Baranek, Artur Lescher, Carlos Vergara, Júlio Villani, Iole de Freitas, Rizza Bomfim, Vanderley Lopes, Maria Tereza e Tiago Sobreiro.

Visitação

A cerca de 150km do Marco Zero do Recife, o Parque Artístico-Botânico da Usina de Arte é aberto à visitação do público, das 5h30 às 18h, e tem acesso gratuito. Saindo do Recife, os visitantes devem seguir pela BR 101 Sul, sentido Alagoas, até o centro da cidade de Xexéu.



De lá, o público segue pela rodovia PE99, que começa em frente à Paróquia de São Sebastião, e leva até a Usina, situada no Km 10.



Entre as opções de alimentação, estão os restaurantes Jardim Botânico, Oxe Burger, Mandacaru Abacate, Ró Lanches, Restaurante Alquimia e Churrascaria Eucalípto, Sumaúma Café, Restaurante Capim de Cheiro, Bodega de Alemão.

